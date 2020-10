Advierten que los teléfonos para el Covid en Málaga serán inútiles sin más sanitarios

Los centros de salud atenderán desde este jueves por teléfono móvil a pacientes con sospechas de coronavirus o patologías no demorables. Es una experiencia piloto que se aplicará durante el mes de octubre en el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce para descongestionar las citas y garantizar la atención de todas las llamadas de los usuarios tras innumerables quejas por la dificultad en el acceso a la Atención Primaria. Para esta iniciativa, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha contratado a 37 administrativos y se ha habilitado un número de teléfono por cada centro de salud.

Profesionales consultados valoran positivamente la medida, pero opinan que “será inútil” sin un incremento de sanitarios –tanto médicos como enfermeros– que luego atiendan a las personas que llamen. “O aumenta el número de médicos y enfermeros en los centros, o la medida no servirá. Tiene que haber un sanitario detrás para dar respuesta a la cita ¿o es que nos van a meter a 80 cada día en nuestras agendas?”, se preguntaba la portavoz de ¡Basta Ya!, su portavoz, Carmen González.

Reiteraba que los centros de salud están “colapsados” y sus profesionales “desbordados” porque a la asistencia de siempre han tenido que sumar la del coronavirus y los rastreos de estos casos. “Hay mucha presión de la ciudadanía para acceder a la Atención Primaria y se ha dado respuesta a acceder, pero no a resolver la asistencia sanitaria”. Y añadía:“El objetivo no es dar una cita, sino que esa cita tenga detrás un profesional que dé la asistencia. La cita es el medio para llegar a la asistencia. Pero si no hay un sanitario o no tiene tiempo, no sirve”.

Desde este jueves cada centro de salud tendrá un móvil para casos de sospechas de Covid

En síntesis, que a las nuevas líneas de teléfono habilitadas y a los administrativos contratados que las atenderán les falta el otro eslabón de la cadena:los médicos y los enfermeros que atiendan a los pacientes. Dadas las dificultades para comunicar con Salud Responde o con la centralita de sus centros de salud, cientos de usuarios han hecho largas colas las últimas semanas ante los ambulatorios para obtener cita, lo que ha generado quejas de los pacientes y críticas de diferentes colectivos. En respuesta a esta situación, se pone en marcha esta experiencia piloto.

Según la Delegación de Salud, los teléfonos se habilitan para descongestionar las demoras, garantizar que todas las llamadas se atienden y agilizar la atención. Sólo se aplicará en el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce.

Pero los profesionales de Atención Primaria consultados coinciden en su apreciación sobre la iniciativa:“Si no resuelve la asistencia, no servirá de nada”. En resumen, apuntan que la idea se queda coja porque se han habilitado líneas telefónicas y se han contratado a los administrativos para atenderlas, pero no a más sanitarios para garantizar que luego puedan ser asistidos los pacientes que han llamado. Y además de más enfermeros y médicos para los centros de salud, han insistido en que los ciudadanos deberán hacer también un uso adecuado de esos teléfonos, concebidos para personas con síntomas o sospechas de coronavirus o con patologías no demorables que no sean una urgencia tan vital como para acudir a un hospital.