Todo lo que debes saber del próximo apagón de la TDT

No hay vuelta atrás: el 14 de febrero de este 2024 la TDT como la conocemos sufrirá un "apagón" general en toda España. Esta decisión (que está recogida en el BOE del 18 de enero de 2023) tiene como objetivo principal mejorar la calidad de la imagen que se ve a través de los televisores. Este "apagón" solo afectará a aquellos canales con emisión estándar o en SD, por lo que serán solo aquellas cadenas que posean versión alta definición o HD ( en 1080p o 720p como mínimo) las que se podrán seguir viendo en pantalla

La Televisión Digital Terrestre (TDT) entró en los hogares españoles el 3 de abril 2010 (hace casi 15 años) para sustituir a la Televisión Analógica Terrestre. La TDT ofrece un mayor número de canales, una mejor calidad de imagen y sonido, y a permitido incorporar servicios interactivos en las televisiones.

En la TDT se aplica la tecnología digital a la señal de televisión para luego transmitirla por medio de ondas hercianas terrestres, es decir, aquellas que se transmiten por la atmósfera sin necesidad de cable o satélite y se reciben por medio de antenas UHF convencionales.

Qué canales se verán afectados

Cadenas como La 1, La 2, Antena 3, Telecinco, Cuatro o la Sexta ya tenían una versión HD, por lo que a partir del 14 de febrero su canal SD desaparecerá. Otras cadenas, como Neox, Nova, FDF o BeMad, que están emitiendo en SD, pasarán su imagen a HD directamente en la fecha acordada.

En el caso de las cadenas locales o comarcales de Málaga, ocurrirá lo mismo (si bien ya algunas están emitiendo en HD), y seguirán emitiendo en la TDT.

Y sí, seguramente habrá que resintonizar, pues algunos canales en SD desaparecerán, pero la gran mayoría simplemente se actualizarán a HD directamente.

¿Podré seguir usando mi televisor?

Pocos son los televisores que actualmente no cuentan con calidad HD o Full HD, son los más antiguos, con más de 15 años, los que quizás no tengan esta opción. Por lo que si tu televisor se encuentra en ese caso, hay dos opciones: comparar un nuevo televisor (se pueden encontrar modelos asequibles) o un decodificador externos para TDT en HD, que se pueden encontrar por unos 20 euros.

Aquellas personas que vean la televisión a través de plataformas online tales como Movistar Plus, Vodafone TV, o cualquier otro, no se verán afectados, pues la señal de estas se transmite por internet, y no por el mismo método que la TDT.