La temida lista de la compra en Málaga: casi todo está mucho más caro

Ir a comprar comida o bebida, a echar gasolina, adquirir ropa, zapatos, muebles, coches... Todo se ha disparado de precio y está dificultando, por supuesto, no ya solo la calidad de vida de las personas con poco poder adquisitivo sino la de las clases medias, pues no hay que olvidar que el salario medio en Málaga apenas está en 16.000 brutos anuales según los datos de la Agencia Tributaria.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles los datos del IPC de marzo y son para echarse a temblar. El que tenga dinero debajo del colchón va a tener que empezar a sacarlo simplemente para comprar comida porque está todo por las nubes. A escala nacional, el IPC interanual está en el 9,8% y en el caso concreto de Málaga se puede ver que, de los 41 grupos que analiza el INE, el coste de los productos ha subido en 33 apartados en el último año.

El principal culpable del fuerte aumento de la inflación es el combustible, la luz y el gas. En Málaga la subida anual ha sido del 88,1% y la mensual, entre marzo y febrero de 2022, del 22,4%. En el primer trimestre del año la variación del precio ha sido del 20,1%. No es necesario decir que los salarios no han subido en la misma proporción. De hecho, en muchas empresas no se ha incrementado nada alegando la crisis generada por la pandemia o, ahora, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias económicas.

Es difícil encontrar segmentos en los que haya un negativo sobre el índice. El precio de los alimentos ha aumentado un 7,9% en Málaga en el último año, las bebidas no alcohólicas un 6,7%, las bebidas alcohólicas un 2,7%, el tabaco un 2,4%, el vestido un 2,4%, el calzado un 4,6%, los muebles un 10,5%, los aparatos domésticos un 6,5%, la compra de vehículos un 5,1%, los servicios de alojamiento un 17,7%, los servicios financieros un 10,6%...

Sí ha habido un descenso del precio interanual en el apartado de servicios de telefonía y fax, un -3,2%, un -2,1% en equipos audiovisuales o fotográficos o un 1% en paquetes turísticos. En el resto de los pocos segmentos en los que ha bajado la inflación la disminución es inferior al 1%.