El temporal se intensifica en Málaga: aviso naranja por lluvias este domingo

La provincia de Málaga afronta este domingo, 4 de enero, una nueva fase del episodio de inestabilidad provocado por la borrasca Francis, con avisos de nivel amarillo y naranja activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Después del aviso amarillo por lluvias que ha estado vigente durante la tarde y la noche de este sábado en distintas comarcas, el temporal ganará intensidad a lo largo de la jornada dominical, especialmente en el litoral y el valle del Guadalhorce.

Según la previsión de Aemet, la comarca de Sol y Guadalhorce permanecerá en aviso naranja desde la medianoche y hasta las 17.59 horas del domingo por precipitaciones persistentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas. Además, se prevén lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, con registros de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora, lo que eleva el riesgo de incidencias puntuales asociadas a la acumulación de agua.

En paralelo, la comarca de Ronda continuará bajo aviso amarillo, prolongando el episodio iniciado este sábado. En esta zona se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados que podrían llegar a 60 litros en doce horas, manteniendo la inestabilidad durante buena parte del fin de semana.

La evolución del frente dejará lluvias de forma prácticamente continua en distintos puntos del interior y la costa malagueña, con especial incidencia en las comarcas afectadas por los avisos. Desde Meteorología se recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos por carretera, zonas inundables y cauces de ríos y arroyos, ante un fin de semana marcado por la persistencia de las precipitaciones y la acumulación progresiva de agua en la provincia.