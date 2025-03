Tensión en el centro de Málaga por la intervención policial a un artista callejero

Málaga/Escena de tensión en la Plaza de la Constitución de Málaga. Un artista callejero que estaba realizando un espectáculo con 'rueda cyr' y música vio interrumpida su actuación por la llegada de agentes de policía este pasado jueves, lo que generó una polémica situación con el numeroso público que se encontraba viéndolo.

"Dejad que se marche", "id a por los rateros, no le está haciendo daño a nadie", clamaban los vecinos y turistas en el momento de la aparición de la actuación policial, que increparon e intentaron frenar a los primeros agentes que se dispusieron a identificar al artista callejero.

Según han informado fuentes municipales, el artista carecía de la autorización pertinente para realizar espectáculos en público con música amplificada. Además, según relatan, este se opuso a la identificación, se resistió e hizo caso omiso a las órdenes de la policía. "Con todo y con eso no fue detenido, simplemente se le trasladado para su identificación", confirman desde el Ayuntamiento de Málaga.

El momento quedó registrado en varios vídeos grabados por los asistentes y difundidos en redes sociales, donde se observa cómo los agentes son increpados por la multitud. Algunos turistas extranjeros llegaron a gritar "Let him go!" ("¡Dejad que se marche!") y otros ciudadanos les instaron a centrarse en "ir a por los rateros" en lugar de interrumpir la actuación.

Se necesitaron refuerzos

Debido a la creciente tensión, la Policía Local solicitó refuerzos, lo que dio lugar a un amplio despliegue de agentes y vehículos en la zona. La intervención suscitó un encendido debate en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron la actuación policial, argumentando que choca con la promoción de Málaga como ciudad cultural, mientras que otros defendieron la necesidad de cumplir la normativa municipal sobre espectáculos en la vía pública.

Desde el Ayuntamiento han recordado que la ordenanza municipal sobre ruidos y vibraciones busca garantizar el descanso de los vecinos y que cualquier actividad en la vía pública con música debe contar con autorización previa. No obstante, el incidente ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre la regulación del espacio público y la presencia de artistas callejeros en la ciudad.