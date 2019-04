“El tercer hospital de Málaga se hace”. Así de categórico fue el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Moreno. Pero –según sus datos– no costará 230 millones como calculó la anterior gestión socialista de la Junta, sino “aproximadamente” unos 400.

Según Moreno, la diferencia se debe a que la anterior Administración se basó en estimaciones de otros proyectos “de hace 12 años” sin tener en cuenta la inflación y que tampoco incluyó en el coste los gastos de equipamiento.

Ante la pregunta de Málaga Hoy sobre cómo se afrontará la Junta un proyecto de tanta envergadura si costará unos 170 millones más de lo inicialmente previsto, respondió: “Porque ahora existe la intención real de hacerlo, porque es una cuestión de prioridades. Hasta ahora no era una prioridad”.

Moreno aseguró además que en los Presupuestos autonómicos de este año se incluirá una partida para afrontar la licitación del proyecto, aunque no concretó cifras. “Será lo máximo que podamos”, comentó. Hace un par de semanas, el delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, barajó que serán entre 15 y 16 millones. El compromiso de la Administración andaluza es iniciar la obra el año que viene.

El representante autonómico reconoció que “estamos tiesos” porque el SAS sólo tiene 28 millones para todas las obras en la comunidad. “Es lo que nos han dejado”, aseguró. Pero insistió en que el Gobierno regional hará el nuevo Regional. Ante unos 200 facultativos reunidos en una jornada del Colegio de Médicos entre los que había especialistas en formación, profesionales en ejercicio y gestores señaló: “El tercer hospital lo vamos a disfrutar, los MIR ya como médicos y el resto como pacientes”.

El SAS eliminará los espacios de lavandería, laboratorio y guardería del actual diseño

El gerente del SAS avanzó a Málaga Hoy que la Junta pedirá “retoques” en el plan funcional a los expertos que lo diseñaron, encabezados por el ex consejero José Luis García de Arboleya. El objetivo de los cambios –que ya han sido solicitados a estos técnicos de manera oficiosa– es ganar más espacio asistencial.

Las modificaciones afectarán a las zonas de cocina, lavandería, helipuerto, guardería y quirófanos. Según Moreno, el área quirúrgica está diseñada para horario de mañana y los “retoques” que se harán apuntan a que se optimicen en turnos matutinos y vespertinos. Pero hay otras zonas del actual diseño que se eliminarían como lavandería, guardería y laboratorio.

Son espacios que, según dijo Moreno a Málaga Hoy, “no hacen falta”. La lavandería porque recordó que es un servicio que está externalizado. El laboratorio porque anticipó que se centralizará en el Hospital del Valle del Guadalhorce, donde habrá una potente infraestructura provincial robotizada para las diferentes analíticas. Y la guardería porque dijo que “enfrente” de donde se proyecta el nuevo Hospital Regional –en los aparcamientos del Civil– está la de Montessori.

La intención de la actual Administración sanitaria es que sea el mismo grupo de expertos puesto en marcha por la anterior gestión socialista el que realice las modificaciones en el plan funcional. Con estos “retoques” afinados ya se sacará a licitación la redacción del proyecto. La intención de la Consejería es hacerlo este mismo año.

La anterior consejera de Salud, Marina Álvarez, trató de licitarlo el año pasado, pero la Diputación –propietaria de los terrenos donde se ubicará el nuevo Regional– no firmó la cesión formal del suelo pese a que el pleno del órgano provincial ya la había aprobado. Álvarez esgrimió entonces que sin tener el solar no podía sacar a licitación la redacción del proyecto. Desde el ente supramunicipal se argumentó que no podían rubricarlo con un gobierno en funciones, como era entonces el encabezado por Susana Díaz (PSOE). Finalmente, lo firmó hace un par de semanas ya con los nuevos representantes autonómicos (PP).