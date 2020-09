El modelo del tercer hospital de Málaga: la empresa privada lo construye y la Junta devuelve el dinero a plazos

El modelo que propone la Junta de Andalucía para la construcción del tercer hospital en Málaga, que supondrá una inversión de unos 400 millones de euros, es la colaboración público-privada y eso quiere decir, según ha explicado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, este miércoles que van a pedir a una o a varias empresas privadas que hagan la obra y la Junta le devolverá el dinero a plazos.

Bendodo, que ha sido entrevistado en Canal Sur Radio, ha señalado que "no es un modelo que hayamos inventado nosotros, sino que lo ya aplicó el socialista José Antonio Griñán, funcionó en algunos sitios y estamos intentando mejorarlo". El consejero de Presidencia ha hecho hincapié en que la gestión del hospital será pública, es decir, dependerá completamente del Servicio Andaluz de Salud, "pero la construcción la hará un tercero y la Junta lo pagará en plazos. Si no no pueden hacerse esas financiaciones tan importantes". Bendodo ha recordado que la inversión es de 400 millones de euros y ha recalcado que "es un modelo de actuar que se aplica en toda Europa, pero el servicio sigue siendo público exactamente igual".

La clave es, lógicamente, cómo convencer a una o varias empresas privadas para que inviertan 400 millones en un proyecto y le devuelvan el dinero poco a poco, actuando como si fuera prácticamente una entidad financiera, máxime en un momento de incertidumbre económica como el actual. La delegada del Gobierno en Málaga, Patricia Navarro, ha señalado que se baraja sacar varios concursos para servicios externos, entre los que se encontraría la gestión del futuro aparcamiento de ese complejo hospitalario con 2.000 plazas.

"Ponemos toda la carne en el asador y anunciamos el mayor plan inversor en obra pública de nuestra historia", ha comentado Bendodo, en referencia al plan Andalucía en marcha presentado esta semana por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que contempla una inversión pública y privada de 3.500 millones de euros para varios proyectos de infraestructuras importantes en la región, entre los que se encuentra el tercer hospital o la ampliación del Metro al Civil, cuya ejecución se quiere hacer además en paralelo al nuevo centro hospitalario para que no haya masificación en la zona.