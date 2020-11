"Si no tienes el test negativo de coronavirus no te dejan subir al avión"

Los pasajeros procedentes de más de 60 países tienen la obligatoriedad, desde este lunes, de tener un test negativo de Covid-19 para poder entrar en el país por el aeropuerto o por los puertos. El aeropuerto de Málaga está funcionando a un ritmo muy bajo por la pandemia, pero esta mañana han llegado vuelos procedentes de Bruselas, Amsterdam o Londres cuyos pasajeros traían ya el test y lo han tenido que presentar para demostrar que llegan a España libres del virus.

"Somos periodistas y venimos a cubrir un torneo de golf. Nos hicimos ayer el test y no hemos tenido problema, aunque si no tienes el test negativo directamente no te dejan embarcar y volar", han comentado Robin Hewer y Edgar Morse, que venían en un vuelo desde Londres.

"A mí me parece bien, es algo fácil y seguro porque hay muchos sitios para hacerte el test", ha indicado Anika Hope, otra de las pasajeras en ese vuelo de Londres, que comentaba que ha venido a Malaga para unas pruebas médicas y para visitar a familiares.

Chema Tejero llegaba a Málaga con su mujer y tres hijos pequeños tras una paliza de viaje pues viven en San Francisco y han hecho escala en Dallas y Madrid hasta poder llegar a Málaga donde han sido recibidos por sus padres. "Llevábamos un año sin venir y nos hemos tenido que hacer todos la PCR en San Francisco, incluido el bebé, aunque ahora vamos a estar aquí varias semanas para estar con la familia", ha indicado. "Nosotros también nos hicimos ayer el test para poder abrazarlos", decía la abuela emocionada tras poder ver a sus nietos en persona.