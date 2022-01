Los testamentos vitales que pedían la eutanasia antes de la ley tendrán validez

La voluntad de acogerse a la eutanasia expresada en el testamento vital antes de la entrada en vigor de esta ley tendrá validez. La Junta de Andalucía –que era la única comunidad autónoma de España que, para que fueran válidas, exigía que se rehicieran todas aquellas voluntades anticipadas que manifestaron ese deseo con anterioridad al texto legal– rectifica: los servicios jurídicos de la Consejería de Salud y Familias admitirán como válidos esos deseos plasmados en el testamento vital antes del 25 de junio pasado, cuando entró en vigor la ley.

En Andalucía, aunque con varios meses de retraso con respecto a otras comunidades, ya ha comenzado a aplicarse esta normativa legal que tiene partidarios y detractores y que supone uno de los mayores cambios legales, sanitarios y sociales de las últimas décadas. El pasado 13 de enero se realizó la primera eutanasia de esta comunidad autónoma. Fue en Granada, a una mujer francesa que llevaba unos 12 años con un parkinson severo.

A partir de ahora hay tres escenarios. El primero: las personas que quieran acogerse a este derecho y no hayan hecho aún su testamento vital, deben incluir expresamente esta voluntad en el documento. El segundo: las que lo hubieran inscrito con anterioridad a la ley y no plasmaran su deseo de acogerse a la eutanasia porque entonces no era legal, deben añadirlo. El tercero: quienes –aunque fuera ilegal– manifestaron la voluntad de beneficiarse de la eutanasia si se aprobaba una ley, no tienen que hacer nada. Aquel deseo recogido por escrito en su testamento vital tiene validez.

“Estamos muy, muy satisfechos porque Andalucía era la única comunidad en la que quedaba esta locura”, apuntó la coordinadora en Málaga de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Eva Camps, en alusión a que –antes de que la Junta rectificara– cientos de personas tuvieran que rehacer sus testamentos vitales. DMD fue la organización que luchó durante muchos años y en nombre de miles de personas por la aprobación de la ley.

“Esperemos que esta lucha dé pie a que se tengan en cuenta nuestras aportaciones”, añadió. Camps advirtió que la aplicación de este derecho “debe ser ecuánime en todas las comunidades autónomas” e insistió en denunciar “trabas y más dificultades” en Andalucía. Aseguró además que falta formación entre los profesionales para la aplicación de una ley tan sensible como esta. De modo que las reticencias entre los sanitarios no siempre obedecen a la objeción de conciencia, sino en muchos casos a que ni siquiera saben cómo proceder, comentó.

Pese a que la Junta finalmente ha rectificado y le dará validez a las voluntades manifestadas expresamente en el testamento antes de la entrada en vigor de la ley, en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) hasta este miércoles al mediodía no se había actualizado la información y todavía indicaba:“En aquellos casos en los que hubiese expresado dicha voluntad de acogerse a la eutanasia en determinadas circunstancias, y lo hubiera expresado antes de la publicación de esta ley, deberá actualizar el documento de Voluntades Vitales Anticipadas para hacer constar y actualizar dicha voluntad en tal sentido”. Pero desde DMD se recuerda que en el citado tercer escenario –el de personas que lo manifestaron en su testamento antes del 25 de junio pasado– “no hay que hacer nada”.