Testigos del tiroteo en Carretera de Cádiz: "Parecía una película, diez segundos más tarde y nos toca a nosotros"

Málaga/A las 18:00 horas, varios disparos rompieron la tranquilidad de la tarde de este miércoles en la calle Gaucín, entre los barrios de Vistafranca y El Torcal, en el distrito malagueño de Carretera de Cádiz. Minutos después, los vecinos se agolpaban tras el cordón policial, comentando lo ocurrido sin saber con certeza qué había pasado. Algunos aseguraban que se trataba de un ajuste de cuentas, otros solo repetían el miedo que sintieron al escuchar los disparos y ver a la gente correr. "Parecía una película", contaba una un chico que presenció el suceso a pocos metros y que celebra su suerte: "Diez segundos más tarde y nos toca a nosotros". "A plena luz del día, con los niños saliendo del colegio", explicaba una vecina que oyó los disparos desde su balcón.

Alfredo R., un joven del barrio, estaba paseando con sus amigos cuando se toparon de frente con la escena, a poca distancia según cuentan. "Estaban discutiendo dos hombres, pero no airadamente. Tendrían unos treinta y pico años... y de buenas a primeras hemos visto que uno de ellos ha sacado una pistola y sin mediar ha pegado tres tiros y ha salido corriendo", explica. "Diez segundos más tarde y nos hubiera tocado a nosotros", afirma, insistiendo en que habían escuchado "claramente tres tiros".

"Parecía una película", dice sin aún creer lo que habían presenciado: "A las seis de la tarde un tiroteo, y encima cerca de un colegio lleno de niños". Este testigo apunta, además, a que tenían un patinete "preparado" para la huida.

Otro vecino del barrio, Antonio F., asegura que "no es una situación a la que estemos acostumbrados, pero tampoco es la primera vez que pasa". "Se han liado a pegar tiros entre gente de aquí del barrio", asegura este vecino, dueño de una pastelería cercana, que afirma que al escuchar las detonaciones ha salido del establecimiento y ha visto "a unos chicos huyendo con un patín, y ya me he metido para dentro por miedo".

"Ha sido cuestión de segundos", narran las trabajadoras de una clínica, que se encontraban en su puesto cuando han escuchado los disparos. "Hemos cerrado la puerta para proteger lo que hay dentro y a los clientes", cuentan, al tiempo que señalan que una hora después el barrio había retomado la "normalidad". "Aquí seguimos trabajando, pero con el susto en el cuerpo", dicen.

Desde la ventana de su casa lo ha presenciado todo Ana A. y su familia. "He visto como han salido corriendo tras los tiros", asegura, explicando que lo había visto "perfectamente" porque su lavadero da a la calle. "Hemos escuchado tres tiros", incide. Según cuenta, lo que más le ha "alarmado" no han sido los disparos, sino "toda la gente corriendo por la calle", entre ellos -dice- los albañiles de una obra cercana.

"Es un barrio lleno de niños. Han dejado a los niños metidos dentro de las clases hasta saber qué es bien lo que pasaba y hasta que todo se ha calmado", afirma esta vecina, que cuenta que ella misma tenía que llevar a su hija a una academia y "no sabía qué hacer".

Cuatro heridos

El suceso se ha producido a plena luz del día, a las 18:00 horas, en la calle Gaucín. Según los testigos, un hombre habría disparado a unas cuantas personas. En concreto, el tiroteo se ha producido a la altura de una peluquería y cerca de una obra.

En la zona se desplegó un fuerte dispositivo policial, con efectivos de la Policía Local de Málaga y de la Policía Nacional, que acordonaron la zona para tomar pruebas. Asimismo, se desplazaron los servicios sanitarios del 061 para atender a los heridos.

Dos de los heridos han sido trasladados al Hospital Clínico de Málaga, donde se les han realizado las pruebas correspondientes y, en este momento, se encuentran pendientes de evolución. Estos serían dos hombres, de 38 y 36 años, el primero presenta una herida en el muslo y abdomen, mientras que el segundo está herido en el muslo.

Los otros dos son un hombre de 73 años con una herida de bala en el tórax, y el otro uno de 37 con una herida en el brazo. Ambos han sido trasladados en ambulancia hasta el Hospital Regional de Málaga. Según fuentes sanitarias, su pronóstico es reservado.

Dispositivo de búsqueda

Las primeras hipótesis señalan que se trataría de un único autor, que ha huído. Según fuentes policiales, podría tratarse de un enfrentemiento entre clanes. Una de las líneas de investigación es el de un posible ajuste de cuentas.

Según algunos testigos, el sospechoso huyó primero a pie del lugar de los disparos y luego, utilizó un patinete. La Policía Nacional desplegó un fuerte dispositivo de búsqueda por el barrio de La Luz, donde se pensaba que podría haberse ocultado tras huir del lugar del tiroteo.