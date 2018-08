Hay tiempo para la protesta durante las fiestas

Ayer concluí este espacio realizando cábalas sobre los motivos por los que Francisco de la Torre (@pacodelatorrep) podría haber aflojado su actividad en Twitter e ir pasándose a hacerle la competencia a Dulceida en Instagram: los frentes abiertos de la actividad municipal del alcalde hacen que sus publicaciones se llenen de respuestas de Bomberos, taxistas, partidarios de mantener el palacete de Strachan y evitar la construcción del hotel de Moneo, entre otros.

Sin querer justificar el regate del primer edil, entramos a valorar algunas de las campañas de protesta programadas para la #FeriaMLG en redes. Lo merecen no en contenido -eso no me compete valorarlo- sino en forma. Protestar durante la semana de jarana por excelencia, con alerta por calor y sabiendo que muchos de sus lectores están hartos de vino, es tener unas convicciones férreas.

Los defensores de La Mundial (organizados con la etiqueta #SalvemosLaMundial) llevan un ritmo de 20 tuits por hora de media. Uno de los lemas que más les define es "el 90% del éxito se basa en insistir, y así lo hacen saber al regidor pero también especialmente al líder municipal socialista, Daniel Pérez (@aDanielPerez), al que le insisten que realice la petición a la Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) para que proteja el palacio de Strachan. Sirva este espacio para avisar a Pérez: le han escrito bastante por los hashtags en los que yo buceo. Los Bomberos (@encierrobombmlg), cuyo conflicto con el Consistorio cumple 19 meses, se las ingenian para estar presentes en Feria y que no se olvide sus reivindicaciones. Los apagafuegos, entregados por la seguridad y bienestar social, reparten el callejero del Cortijo de Torres junto a un listado de sus protestas. Compaginan las ganas de jarana con la defensa de sus derechos.