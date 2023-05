5 tips para mejorar la decoración de tu hogar

Nuestro hogar, todo un reducto en el que nos aislarnos, entre comillas, del bullicio, estrés y ajetreo del día a día. Y es que, como ya solía decir nuestra abuela "como en casa en ningún sitio". No obstante, por desgracia, la mayoría no llegamos a apropiarnos, y hacerlo 100% nuestro. Algo crucial no solo por cuestiones estéticas sino también por razones eminentemente sociales. Por todo ello, la decoración lleva décadas jugando un papel clave a la hora de hacer verdaderamente nuestro dicho espacio. No en vano, el lugar donde residimos no deja de ser una extensión misma de nuestra propia personalidad. Por no mencionar las cuestiones meramente prácticas y de confort. ¿Estás pensando dar un cambio de aires a tu casa?, ¿partes de cero y quieres vestir tu hogar en consonancia contigo mismo? No te preocupes, en las siguientes líneas compartimos algunos tips para decorar tu hogar?

Pon un sofá en tu vida

El mobiliario juega un papel fundamental en tu hogar. Y no solo se trata de una cuestión estética, y de marcada personalidad, también hablamos de confort. Y dentro de todos ellos hay uno, situado por defecto en los espacios y habitaciones donde más tiempo pasamos, que logra destacar sobre el resto: el sofá. Quién nos iba a decir que un mueble con miles de años de historia a sus respaldos, y un origen en el que se limitaba su uso a los reyes egipcios, iba a cobrar tal importancia en la actualidad. ¿Cuestión solo de confort? Ni muchísimo menos. Solo hay que echar un vistazo a Vittello sofás de diseño en Málaga para descubrir una extensa gama de modelos, estilos, tipos y tamaños para todos los gustos. Sin lugar a dudas nos encontramos ante uno de los muebles con mayor impacto en nuestro hogar y una pieza clave para mejorar, decorativamente hablando, estancias de la trascendencia del propio salón.

Hágase la luz

La luz es otro elemento que juega un papel crucial en cualquier hogar que se precie. No en vano, puede hacer que un determinado espacio de nuestro hogar resulte más acogedor e incluso más grande. Contar con las suficientes ventanas y no tapar estas últimas con ningún mueble resulta importante. No en vano, una correcta distribución debe permitir que dicha luz discurra sin problemas por todas las habitaciones.

Colores neutros

¿Quieres que sean los muebles los que llenen de color y vida tu hogar? Entonces te recomendamos apostar por colores claros y neutros de baja intensidad y saturación. No en vano, se trata de una apuesta sobre seguro con la que permitir que sean los detalles, muebles, alfombras o complementos los que doten de personalidad propia tu casa. Algo realmente recomendable si lo que buscáis es apostar ese rasgo diferenciador

Un ambiente natural

Crear un ambiente natural es una de las mayores, y mejores, herramientas a la hora de decorar tu casa. Es por ello que las flores, macetas o centros de mesa aportan un rasgo distintivo que, por otro lado, puede dotar a nuestra casa de una armonía y buen ambiente insuperables. Una cuestión que, como os podéis imaginar, puede convertir a tu casa en un espacio realmente acogedor.

Déjate asesorar

Para finalizar, y más allá de los trucos aportados en este texto, os recomendamos dejaros asesorar por expertos en la materia a la hora de decorar y amueblar vuestra casa. No en vano, y pese a que probable tengáis claros vuestros gustos y preferencias, nadie mejor que un experto decorador para aconsejaros sobre cómo plasmarlos en cada rincón de vuestro hogar de la forma más efectiva y productiva posible.