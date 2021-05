Unos 10.000 trabajadores esenciales menores de 60 siguen esperando la segunda dosis de AstraZeneca en Málaga

La delegada del Gobierno de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro ha asegurado que la Junta de Andalucía está esperando "directrices claras" por parte del Gobierno central para administrar la segunda dosis de AstraZeneca y ha transmitido el ultimátum de un mes para hacerlo. A la espera de esta segunda dosis de la vacuna siguen esperando 10.000 trabajadores esenciales en Málaga, "que se quedaron colgados en el plan de vacunación", ha afirmado Navarro.

Todo esto, ha añadido la delegada, "debido a unos eventuales efectos secundarios que no se han podido comprobar" en la población menor de 60 años. Así, la representante del ejecutivo andaluz en Málaga se ha alineado con lo defendido estos días por el presidente de la Junta y el Consejero de Sanidad. A esto ha añadido que la Junta de Andalucía tiene "unas 200.000 vacunas de AstraZeneca que el Gobierno no nos deja poner y que se pueden perder si no se toma pronto una decisión".

Navarro ha querido enfatizar en el buen hacer del ejecutivo andaluz, "que está dando el do de pecho de lo que es la responsabilidad como autoridad sanitaria en esta materia". También ha incidido la delegada en el plan que ha aprobado la Junta para poner un millón de vacunas, "podemos dispensar un millón de vacunas ya si el Gobierno nos las manda". En esta línea aseguró que en caso de que el ejecutivo nacional no les suministre suficientes dosis "estamos preparados para ir a los mercados a comprarlas al mercado", si no lo han hecho hasta ahora es por "lealtad institucional", destacando que harán "lo que sea necesario" para equiparar la capacidad para administrar vacunas que tiene la Junta y la cantidad de dosis disponibles.

En Málaga hay 178 equipos de vacunación para alcanzar el nivel de vacunación que la Junta de Andalucía calcula que puede administrar. Estos se encuentran divididos en 40 centros sanitarios de la provincia y 28 puntos externos como el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se podrán suministrar "hasta 8.000 dosis diarias", 2.000 más que las que se vienen suministrando estos días en el recinto.