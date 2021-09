Los transfers online, el modo más fácil y económico de desplazarse desde y hasta el aeropuerto de Málaga

Los transfers son el modo más rentable de moverse por una ciudad cuando se llega a ella por el aeropuerto. Permite al turista moverse con comodidad por una ciudad que no conoce y llegar a su destino, bien sea un hotel, la casa de un familiar, una conferencia… Del mismo modo, es la solución ideal para volver al aeropuerto cuando llega el momento de tomar de nuevo el avión. Ahora, estos trayectos se pueden gestionar online, la forma más sencilla de hacerlo si es en Málaga.

Un transfer es un servicio privado para transportar a los clientes de un punto a otro, generalmente en una ciudad turística y teniendo como punto de partida o destino el aeropuerto. De este modo, cuando se llega a una ciudad en avión, se puede reservar a un coche con las necesidades específicas de sus ocupantes para el desplazamiento hasta el hotel. Es muy habitual también reservar el traslado a la inversa, cuando llega el momento de partir para llegar al aeropuerto.

No obstante, se puede contratar para otro tipo de trayectos interurbanos o para llegar desde otros puntos de transportes, como estaciones de autobuses, trenes…

Transfers online desde el aeropuerto de Málaga

El Aeropuerto de Málaga es uno de los más importantes de España a nivel nacional e internacional. Con Mytransfers Aeropuerto Málaga, el turista puede reservar un transfer privado online a cualquier destino en España o incluso a destinos de países limítrofes. Aunque lo mas habitual son los trayectos interurbanos, es posible solicitar transfers para cubrir distancias más largas a precios muy competitivos.

Los transfers son más cómodos y económicos que cualquier otro medio de transporte para moverse por una ciudad cuando se visita como turista o en los viajes de negocio y no se dispone de vehículo propio.

En el caso de las recogidas de los aeropuertos, sin lugar a duda representa uno de los servicios más solicitados, por su sencillez y comodidad. El conductor espera al cliente en la terminal de llegadas con un cartel de bienvenida con su nombre y le lleva en el coche seleccionado a su destino. El coche es exclusivo para el uso del cliente y su familia o grupos de amigos, sin tener que compartirlo con otras personas desconocidas.

Una vez finalizada la estancia turística o de negocios, los usuarios suelen solicitar la vuelta hasta el aeropuerto. En este caso, a la hora de seleccionar la hora y fecha de regreso, se debe introducir la hora de salida del vuelo, ya que el propio sistema se encarga de calcular automáticamente el tiempo de viaje desde el destino hasta el Aeropuerto de Málaga y propone la hora de recogida optima.

Ventajas de la reserva de transfers online

Llegar a una ciudad desconocida en un medio de transporte que no es particular es muy cómodo. Sin embargo, para que todo el trayecto sea fluido y no tener que soportar largas esperas y tardar más tiempo del necesario, las conexiones entre un punto y otro del desplazamiento deben estar perfectamente organizadas. Los transfers online son la manera más cómoda y eficaz de hacerlo, son muchas ventajas para el cliente.

Viajar sin límite de equipaje o pasajeros

Con el transfer onlineMytransfers, se puede reservar el coche que mejor se adapte a las necesidades del cliente, pues se trata de una empresa que cuenta con una amplia gama de vehículos disponibles, incluido minibuses o autocares. Permiten llevar una pieza de equipaje por pasajero, por lo tanto, si se viaja con 6 maletas, será necesario contratar un vehículo con capacidad para 6 pasajeros.

El espacio es por tanto una de las grandes ventajas, pues son vehículos preparados para transportar grandes cantidades de equipaje y no cuentan con las limitaciones que ofrecen otro tipo de medios de transporte.

Trayectos totalmente personalizados

Otra gran ventaja destacable es que los traslados mediante transfer son viajes completamente personalizados y directos, evitando esperas o molestas colas de accesos a otros vehículos con la misma función.

Al elegir el vehículo transfer, se pueden incluir todo tipo de accesorios necesarios para niños o personas con movilidad reducida. Además, el conductor brindará un servicio totalmente personalizado al cliente y le atenderá en su idioma nativo.

Privacidad y ahorro

Un transfer supone el alquiler de un vehículo completo, ya sea que se viaje solo o acompañado de la familia, compañeros de trabajo o amigos. La privacidad está garantizada, y con un alto nivel de comodidad. Además, especialmente cuando se viaja en grupo, el transfer sale más económico que si se ha de pagar el billete para cada uno de los miembros del grupo que se traslada.

Todas estas ventajas enumeradas han convertido al transfer en una de las opciones más demandadas en la actualidad a la hora de moverse durante los viajes. Cabe destacar, finalmente, que la posibilidad de reservar online facilita mucho la tramitación, agiliza todo el proceso y permite un mayor ahorro de tiempo y dinero, ya que reservando con antelación se consiguen las mejores tarifas.