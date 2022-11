La transnacionalización de la televisión europea y sus retos actuales

Nuevos retos de la televisión en Europa. Experiencias Nacionales en un contexto transnacional es el título, en español, del libro en el que han participado 16 autores de ocho países diferentes y está escrito en inglés. En esta obra “se ofrece una visión caleidoscópica de algunas de las tendencias y evoluciones que está experimentando actualmente la televisión europea, centrándose especialmente en las series de televisión como fenómeno transnacional en los distintos mercados europeos”, según se indica en la introducción del libro.

Este libro ha sido coeditado por los profesores Juan Francisco Gutiérrez Lozano y Antonio Cuartero, de la Universidad de Málaga, junto a Berber Hagedoorn (University of Groningen, Países Bajos) y Susanne Eichner (Filmuniversity Babelsberg, Postdam, Alemania).

En la introducción del libro también se asegura que el objetivo es “analizar algunas de las transformaciones, así como los retos y riesgos que afectan al futuro de la producción de series europeas de televisión, los procesos creativos, los géneros y representaciones, la distribución y su recepción en toda Europa”.

En total, el libro cuenta con 11 capítulos diferentes donde se estudian el presente y el futuro del medio televisivo, al igual que “se aborda sí Netflix es televisión o no”, según Juan Francisco Gutiérrez Lozano, profesor de la Universidad de Málaga y uno de los coeditores del libro. Él mismo también añade que “hay capítulos que abordan la producción, la creación de contenidos y la distribución de estos”. En el caso de Netflix, Gutiérrez asegura que esta plataforma es producción, pero también distribución porque “distribuye y pone al acceso producciones tanto antiguas como originales”.

En este sentido, el profesor de la Universidad de Málaga insiste en que el punto común e hilo conductor de toda la obra es “la tensión entre lo transnacional, lo global, y los diferentes mercados o contextos nacionales”. Asimismo, aunque son ocho los países de los que proceden los diferentes autores, y todos se abordan en el libro, los más mencionados son: Turquía, Dinamarca, Alemania, Portugal y España.

En el caso de Turquía, hay dos capítulos que hablan sobre la eclosión de las novelas turcas. Actualmente, “es el segundo mercado más importante después de Estados Unidos porque son unos 500 millones de dólares lo que mueven al año las ventas de producto de telenovelas turcas”, según Gutiérrez.

En estas dos partes se realiza un análisis de las telenovelas policiacas y de la representación que se hace del ámbito local del país, pero también la creación de una “narrativa mucho más global” para vender el producto en el mercado internacional. Asimismo, el coeditor de la obra insiste en que “están presentes identificaciones culturales locales, pero dentro de lo transnacional para que se pueda vender lo que hacen”.

En este punto, también se mencionan aquellos lugares donde las telenovelas turcas tienen gran relevancia. España, Asia y Latino América es donde las series turcas se han convertido en un éxito en prime time. Por otro lado, en el segundo capítulo se habla del papel de estas telenovelas, según Juan Francisco, “a la hora de vender una especie de nueva Turquía de nuevo país, de cómo ha sido representado y qué significado tiene por parte de la audiencia global”.

En cuanto a Dinamarca, durante un capítulo se abordan las series de thrillers políticos y de asesinatos creadas por autores nórdicos que se han hecho muy conocidas en Europa y en España. Esto quiere decir que “un país pequeño está convirtiendo producciones locales en éxitos internacionales”.

En relación con Portugal y Alemania, en la primera son las telenovelas las que mantienen un gran mercado de circulación global. En Alemania, en cambio, son las miniseries de alta calidad de temas históricos las que se abordan en el libro porque son “un éxito” en el país. Además, también hacen hincapié en “la imagen que se da de la mujer en estas miniseries”.

En el caso de España se observa la representación de Sevilla en series de ficción españolas y también se analiza, desde el punto de vista de las audiencias juveniles, “como las televisiones tradicionales y las plataformas elaboran estrategias para llamar la atención a los jóvenes”, según Gutiérrez. Este estudio está basado en el análisis de tres formatos televisivos: el de Skam España, el de Operación Triunfo 2017 y el de La Resistencia. De este modo, también abordan de qué forma consumen televisión los jóvenes andaluces que emigraron después de la crisis de 2008. Por ello, Juan Francisco destaca que “no hay vinculación informativa con respecto a Andalucía, sino que consumen series de ficción, muchas veces en el idioma que quieren aprender”.

En definitiva, el libro muestra que el principal reto de la televisión es conseguir atraer la atención y el interés del público más joven “a través de contenidos de ficción, nuevas propuestas de formatos diferentes y de nuevas vías como las redes sociales”, señala Gutiérrez.

Asimismo, el profesor de la UMA apunta que la televisión hasta hace varias décadas era nacional y actualmente “el intercambio es más global”, ya que “las series pueden ser nacionales y convertirse en un éxito global de una manera muy fugaz”.

El libro New Challenges in European Television (Nuevos retos de la televisión en Europa) se presentó en el noveno Congreso Europeo de Comunicación celebrado en la Universidad de Aarhus (Dinamarca). Este lo organizó la European Communication Research and Education Association (ECREA) que se celebra cada dos años y reúne a los especialistas en la enseñanza y la investigación de la comunicación de Europa.

Esta obra cuenta con la participación de algunos de los miembros de la sección Television Studies de ECREA. En este sentido, el libro recoge los resultados de los proyectos de investigación que se han llevado a cabo en la Universidad de Málaga que son: La juventud andaluza emigrada a Europa: hábitos mediáticos e identidad en el contexto de la comunicación digital global y el Proyecto Nacional de I+D JUVEN-TV. Nuevos consumos frente a viejos estereotipos: análisis de la recepción por parte de la juventud española de sus representaciones televisivas actuales.