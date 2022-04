Los 'truquitos' de María Speak English para ser el libro más vendido en Amazon

Con 10 años lo tenía claro, María González Durán quería dedicarse al inglés y a las redes sociales. A sus 25 años puede decir que ha cumplido su sueño. Maria Speaks English es una traductora e interpretadora malagueña que suma 747.300 seguidores en la red social TikTok con sus vídeos educativos en los que trata de enseñar el idioma de manera sencilla. Sus famosos truquitos se han trasladado al papel y su libro, que aun se encuentra en preventa, ya ha llegado a la tercera edición colocándose en el top 1 de lo más vendido en Amazon horas después de anunciarlo. Una joven malagueña que confiesa que el secreto de su éxito se encuentra en que ha conseguido ganarse la vida haciendo lo que más le gusta: unir las redes, la música y el inglés.

Pasaron 3 horas desde que María anunció que iba a lanzar un libros cuando se colocó el número 1 de lo más vendido en la gran plataforma comercial. Este éxito viene precedido por el gran impacto que provoca en redes sociales. María debe agradecer a la pandemia parte de su celebridad: “tuve que volver a casa por el confinamiento. Seguí dando clases online y aprendiendo idiomas pero veía me faltaba algo y fue entonces cuando decidí pasarme a TikTok, ya que a todo el mundo le había dado por esa red social”. Si quieres parecer nativo, No digas solamente Thanks You, di algo como Thanks, I appreciate It. Así fue el truquito con el que María irrumpió en la plataforma. “Ni el primer ni el segundo vídeo tuvieron éxito, pero llegó el tercero y la cosa cambió”.

En un mes consiguió 35.000 seguidores, “porque yo seguí subiendo 3 o 4 vídeos al día aunque no tuviese repercusión”. Sus posts no suelen superar el minuto de duración y tratan el inglés desde casi todos los aspectos de la lengua: vocabulario, pronunciación, acentos..Algunos de los títulos de sus vídeos son Aprende inglés con Friends, El meme imposible o ¿Cómo dirías en ingles ‘estar empanao’?. Estos reflejan la originalidad del contenido. María trata de enseñar el idioma contextualizando su trabajo en temas cercanos como series, música, contenido viral o asuntos de actualidad. “A todos nos interesa saber qué dijo Leonardo Di Caprio en determinada escena o cómo se hizo nuestra canción favorita. Trato de enseñar el mundo anglosajón con temas cotidianos”. De esta forma, en su vídeo favorito da tips sobre el acento de Yorkshire analizando una secuencia de la cantante Adele en un taxi.

El color, el cuidado de la imagen, las transiciones y los zooms dejan ver el trabajo que hay detrás de estos montajes. La pasión por el mundo de la divulgación en plataformas ha ido creciendo con ella “cuando era pequeña me abrí un canal de Youtube para traducir canciones o tráileres de películas, era mi hobby de los fines de semana”. María explica que dedica todo su día al trabajo, “siempre estoy consumiendo contenido en inglés, viendo entrevistas o escuchando música actual. Trato de estar al día de lo que pasa en el mundo angloparlante”, indica María quien confiesa que lo haría aunque no estuviera en redes sociales: “es mi forma de renovarme y ampliar mis conocimientos por lo que nunca se me acaban las ideas”. De esta forma, la influecer del idioma tiene su futuro claro “no me veo haciendo otra cosa que no sea conectar con la gente a través del ingles”.

Su público mayoritario lo componen personas de entre 20 y 30 años. “Creo que eso es por lo que conectamos, porque tenemos la misma edad y los mismos intereses”. Tras tres años dedicándose a esto, la joven confiesa que cuando graba los vídeos no es consciente de que tanta gente la vea, “para mi es como si estuviera hablando con mi mejor amiga, porque sé que me dirijo a personas que van a encontrar cosas útiles en lo que les cuento y que es interesante para ellos”.

101 truquitos para speak english de una vez por todas, así se titula el libro de cómics que se aleja de los convencionales libros de gramática. “Quería dejar truquitos muy directos y sencillos para que la gente pudiera realmente recordar estas ideas y que no fuera aburrido”. María confiesa que se emocionó cuando hace un año la editorial Random Cómic contactó con ella para hacer realidad este proyecto. Hasta ahora, María se gana la vida con sus cursos online. La joven es consciente de que ofrece gran contenido de manera gratuita pero confiesa que es su gran pasión “recibo miles de mensajes al día de personas que me dan las gracias, con eso ya me puedo morir tranquila”. Como Maria Says, “como me dedico a lo que me gusta, puedo decir que no soy una apasionada de mi trabajo” y con este amor y dedicación, el 5 de mayo serán miles de personas las que reciban un ejemplar en casa para mejorar su inglés.