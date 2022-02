El sector turístico de la Costa del Sol cruza los dedos por los efectos de la sequía

No estamos, oficialmente, en sequía pero la preocupación en Málaga es cada vez mayor entre los ciudadanos y entre los distintos sectores profesionales, desde los agricultores hasta los hoteleros. No llueve, los pantanos están en niveles bajos –especialmente el de La Viñuela que apenas tiene un 15% de ocupación– y empiezan a sonar las primeras alarmas. Estamos en febrero, en plena temporada baja, pero en verano la población se triplica y si los pantanos no se llenan podría haber restricciones al consumo.

Que no llueva no es culpa de nadie, pero que no se hayan hecho las infraestructuras necesarias para paliar los efectos de una posible sequía sí está en el debe de las administraciones públicas. Y eso molesta, máxime cuando no es un tema nuevo sino que Málaga siempre ha tenido este clima mediterráneo con periodos secos y no puede coger a nadie por sorpresa que ahora se pueda pasar mal. Se lleva décadas pidiendo infraestructuras que no llegan o que están mal mantenidas.

Málaga vive del turismo y empieza a haber cierto nerviosismo. Los más preocupados, por ahora, son los hoteleros. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha emitido un comunicado de prensa en el que urge a las administraciones públicas a actuar ante la “alarmante escasez de reservas hídricas” en la provincia de Málaga.

“Nos estamos jugando nuestro futuro, las escasas precipitaciones de los últimos meses nos anticipan una inminente sequía que, de no actuar con urgencia y decisión, puede poner en jaque a todo el sector turístico de la Costa del Sol y la provincia”, indica el presidente de Aehcos, José Luque, quien hace hincapié en los problemas de abastecimiento que puede sufrir Málaga este verano, con una población que se multiplica por tres en temporada alta.

“Las infraestructuras en la Costa del Sol han quedado obsoletas, tras décadas de servicio y continuas averías, pese a que la población en el litoral occidental se ha quintuplicado hasta rondar los 560.000 habitantes y que en verano llega a alcanzar picos de hasta 1,5 millones”, añade el presidente de Aehcos.

Los hoteleros ven urgente la necesidad de actuar en las dos costas de la provincia. En la zona occidental consideran prioritaria la actuación sobre la renovación de la gran tubería de agua que suministra a toda la franja litoral comprendida entre Manilva y Torremolinos, de cien kilómetros de longitud y con 50 roturas al año. “Tenemos un embalse como el de La Concepción, de poca capacidad y que se ve obligado a abrir compuertas en cuanto se encadenan varios periodos de lluvias, una planta desaladora que no da más de sí y unos acuíferos cada vez más explotados que obligan a recibir aportes del Campo de Gibraltar para garantizar el abastecimiento en verano”, denuncia la patronal hotelera.

Los hosteleros también critican esta situación. El presidente de la patronal malagueña y andaluza, Javier Frutos, asegura que “la sequía es cíclica en la provincia de Málaga, pero lo que no puede ser cíclico es el desinterés en la solución de este problema que afecta a todos, por supuesto al sector turístico, que es la principal industria económica local, pero también a la agricultura. Es difícil de entender que únicamente nos acordemos de este déficit de infraestructuras cuando deja de llover”.

“El Plan Málaga de actuaciones hidráulicas aprobado en 2000 apenas se ha ejecutado en más de veinte años y la preocupación es evidente en todo el sector porque nos jugamos mucho en promoción y reservas tras dos años catastróficos por culpa de la pandemia. Este problema es lo suficientemente conocido y desgraciadamente esperado por todos como para no tener una solución definitiva ya ejecutada o, al menos, planteada. Creemos que las instituciones tienen que darle máxima prioridad a lo que, de hecho, es el principal problema con el que nos podemos encontrar en el principal motor económico de Málaga en pocos meses”, recalca Frutos.

En las agencias de viaje ningún cliente ha preguntado, por ahora, si hay sequía en Málaga o si va a haber cortes de agua y posiblemente no lo harán salvo que la situación sea dramática. El presidente de la patronal andaluza Aedav, Sergio García, no está, de momento, preocupado. “Mientras no haya cortes de suministro no tiene por qué haber problemas con el turismo. La gente reserva sus viajes y entiende que los servicios mínimos están garantizados en la zona”, expone García, quien confía en que no haya cortes de agua de cara al verano.

En los centros de ocio van en la misma línea. El presidente de la patronal Apeco, José Yagüe, afirma que “no estamos excesivamente preocupados, por ahora, por nuestros negocios pero sí por el destino porque hay que prever estas cosas, el verano se acerca y hay que ser conscientes de la necesidad de ahorrar agua”. Yagüe recuerda que cada vez hay más viviendas en la Costa del Sol “y hay que ser capaces de abastecer con agua potable a todas”, por lo que considera que hay que hacer una buena planificación.