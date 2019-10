El sector turístico teme que se pierdan vuelos a la Costa del Sol por el ‘Brexit’

Si no hay una nueva prórroga, Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre. Si hay acuerdo todo será más fácil y si no vendrán los problemas, afectando sobre todo a zonas como la Costa del Sol donde un tercio de los turistas extranjeros son británicos y hay cerca de 50.000 residentes. Se mantiene la incertidumbre y la preocupación en el sector turístico, a apenas quince días de la ruptura, es cada vez mayor. Se teme que puedan venir menos turistas, que haya menos negocio y que se pierdan conexiones aéreas, pues el aeropuerto de Málaga es uno de los tres europeos con más vuelos directos con Reino Unido. Si hay menos tráfico, habrá menos enlaces y el destino perderá competitividad.

“Un Brexit sin acuerdo puede afectar mucho a la Costa del Sol y no sería desde luego una buena noticia, aunque por ahora solo se ven opiniones para todos los gustos, cálculos y proposiciones”, explica Miguel Sánchez, representante de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía y propietario de la cadena hotelera MS. Este experto afirma que, por ahora, no están percibiendo un menor gasto por parte de los turistas británicos por la depreciación de la libra y confía en que “los británicos van a seguir saliendo de vacaciones aunque puedan tener más incomodidades”. No obstante, Sánchez recuerda que la amplia presencia de residentes británicos en la Costa del Sol, junto a sus familiares o amigos, permite que haya una elevada frecuencia de vuelos entre Málaga y varios destinos de Reino Unido en la temporada media y baja, lo que genera un plus de actividad.

“Estamos preocupados porque no sabemos todavía qué puede pasar y hacia dónde van a poder querer ir los turistas británicos. Si les ponen facilidades seguirán viniendo a la Costa del Sol y al resto de destinos españoles porque es un turista fiel, pero si les ponen dificultades se pueden ir a otros destinos y las pérdidas pueden ser sustanciales”, explica Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).

El presidente de la patronal hotelera malagueña reconoce que están contra la espada y la pared porque no saben a qué atenerse. “El 1 de noviembre nos encontraremos el panorama que sea y tendremos que tomar decisiones, pero por ahora no podemos establecer ninguna estrategia”, añade Callejón, quien también expone que, si bien la Junta de Andalucía ha anunciado un centenar de medidas para combatir los efectos del Brexit, “no sabemos cómo se pueden acceder a ellas ni cómo son exactamente”.

Que haya acuerdo o no es importante. No es lo mismo que los británicos puedan entrar en España directamente o teniendo que pasar varios filtros por las aduanas, que puedan acceder a la sanidad española o no, que la libra se deprecie tanto respecto al euro que no les salga rentable... La asociación turística nacional Exceltur presentó ayer un informe en Madrid en el que afirma que una salida sin acuerdo de Reino Unido de la Unión Europea puede provocar una pérdida de 1.407 millones de euros al sector turístico español entre 2019 y 2020. Los británicos suelen reservar su paquete turístico con 90 días de antelación, por lo que Exceltur detalla que no habría, en principio, problemas hasta febrero pero a partir de esa fecha todo podría cambiar. De hecho, apuntan que el Brexit ya ha reducido un 3,3% la facturación del mercado inglés en Andalucía en el tercer trimestre de este año.