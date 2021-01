Todos tenemos ejemplos a seguir, y la inspiración a través de grandiosas personas. Antonio, más conocido como El Último Triatleta crea un espacio que permite a los profesionales o principiantes alcanzar grandes metas.

Encuentra un sinfín de consejos y reviews de artículos con el fin de mejorar tus técnicas deportivas. Destácate en natación, ciclismo y carrera.

Guías

Sí, como lo imaginaste. Un triatlón es un deporte olímpico que combina natación, ciclismo y carrera en un mismo evento. La distancia estándar en el triatlón comprende una competencia de natación de 1500 metros, recorridos en bicicleta de 40 km y una carrera a pie de 10 km.

Sin embargo, existen diferentes categorías de acuerdo a la condición física del deportista, en este caso, el tuyo.

Definiendo tu estado de salud, rendimiento, motivaciones y metas. Lo ideal sería proceder al segundo paso: buscar un plan.

Planes

Presupuesto

Muchas aficiones tienen un costo inicial. Principalmente, si requerimos de indumentaria. Todo lo que se necesita para un triatlón, bien searopa deportiva, bicicleta, zapatos adecuados, traje de baño, protectores… Y muchos más artículos que podrás conseguir en esta web.

¿Cómo entrenarás?

Desde el día 1 debes iniciar con un plan. Encuentra sugerenciascon metas claras, hábitos sanos y sesiones semanales.

Sin duda, en cuanto a natación se sugiere empezar en piscinas y luego de bastante práctica, intentar en el mar. Sobre todo para repasar técnica y mejorar resistencia.

Acompañamiento

Puedes unirte a un grupo de atletas que compartan el deporte afín para mantenerse en constante motivación. Bien sea que te unas a un club pago u organices un grupo con tus amigos, es una idea genial para comprometerte y hacer el viaje más ameno. Eso sí, sin perder el norte.

Por otro lado, si te gusta más entrenar solo, es importante tener voluntad y ser autodidacta para mejorarde manera constante.

Desde el momento que tengamos claros estos puntos, podemos pasar a la próximafase: el equipaje necesario para comenzar.

Material deportivo

Con el fin de tener una experiencia más completa, y asistida, puedes investigar cuáles son las opciones de acuerdo a cada actividad que desees desempeñar. Tales te ayudan a alcanzar tu objetivo y, en algunos casos, te harán lucir muy bien.

Podrás conseguir las mejores referencias y/o consejos para adquirir:

Relojes deportivos que midan tu ritmo cardiaco durante el entrenamiento y lleven registro de otros niveles. Claro, te asistiremos para elegir entre tantos modelos que existen en el mercado.

que midan tu ritmo cardiaco durante el entrenamiento y lleven registro de otros niveles. Claro, te asistiremos para elegir entre tantos modelos que existen en el mercado. Zapatos deportivos que te acompañen en los kilómetros que te planteaste. Sabemos que en las tiendas ofrecen gran variedad de modelos y buenos diseños. Cuenta con nosotros al seleccionar el más adecuado.

que te acompañen en los kilómetros que te planteaste. Sabemos que en las tiendas ofrecen gran variedad de modelos y buenos diseños. Cuenta con nosotros al seleccionar el más adecuado. Bañadores de natación de neopreno, resistentes al cloro y para todas las edades.

de neopreno, resistentes al cloro y para todas las edades. Cintas de correr en el caso de que, por falta de tiempo, prefieras entrenar en casa un día.

en el caso de que, por falta de tiempo, prefieras entrenar en casa un día. Cascos y rodilleras que te protegen en cualquier momento ante caídas mientras andas en bicicleta.

que te protegen en cualquier momento ante caídas mientras andas en bicicleta. Trajes o monos de triatlón que te acompañarán en durante tu carrera.

que te acompañarán en durante tu carrera. Cómodos sujetadores deportivos de damas.

de damas. Suplementos nutritivos en barritas, geles, o batidos.

en barritas, geles, o batidos. Electro-estimuladores. Estos favorecen el alivio de dolores musculares y fortalecen las zonas de manera considerable.

Estos favorecen el alivio de dolores musculares y fortalecen las zonas de manera considerable. Bicicletas, las mejores para correr según tu tamaño, nivel y terreno de entrenamiento.

Si encuentras tu accesorio o equipo ideal, seguro conseguirás un enlace directo a Amazon para concretar tu compra. Esta redirección web no compromete ningún costo adicional. De lo contrario, facilita aún más tu camino hacia una nueva vida más deportiva.

Tiempo libre

Esta multi-disciplina lleva su tiempo. Es normal pensar que, si tus días por lo general están repletos de tareas, se te haga un poco más difícil. Recomendamos hacer un espacio donde puedas entrenar cualquiera de estas, y definir lapsos de tiempo.

Asimismo, es necesario que estés relajado y fuera de un ambiente de estrés. Estar despejado favorece en gran medida tu rendimiento sobre la bici, bajo el agua o en cada paso que hagas.

Este entrenamiento cambiará tu estilo de vidade forma positiva.Mantente hidratado, come balanceado, estírate y duerme bien. Todo esto exige tiempo, solo debes organizarte y ser disciplinado.

Lleguemos a la meta juntos

La historia del Último Triatleta puede que no sea tan distinta a la de muchos. Por lo que no debes sentirte intimidado en lo absoluto. Es una persona que no llegaba a correr más de 1 kilómetro al día, y hoy compite ultras y triatlones.

Ahora te acompaña para que desde el momento cero puedas planificarte y no solo ganar medallas, sino un mejor estado de salud y una vida más dinámica.