La tramitación del pasaporte Covid da la puntilla a una atención primaria colapsada

Las patologías de siempre, la pandemia, el aumento de casos de coronavirus, los rastreos de contactos, las PCR, la vacunación de la tercera dosis para los mayores de 60, la primera de los niños y ahora... también la tramitación del pasaporte Covid. Los centros de salud no dan abasto. Las colas de usuarios se repiten en distintos sitios. Muchos se quejan, otros se resignan. Todos esperan ante los ambulatorios incluso bajo un cielo encapotado que amenaza con lluvia en cualquier momento.

La tramitación del pasaporte Covid -sin el que ya no se puede entrar a ningún establecimiento de hostelería, ni a plantas de hospitalización o residencias- ha sido la puntilla para una atención primaria que ya lleva mucho tiempo completamente saturada. Aunque este trámite puede hacerse por la aplicación Salud Andalucía y por la web de ClicSalud+, ambos sistemas han colapsado coincidiendo con el aumento de demanda para obtenerlo tras su entrada en vigor.

"Es indignante tener que hacer estas colas", se queja Francisco, que acude al centro de salud de Trinidad-Perchel porque quiere cita con su médico de cabecera. Unas 30 personas aguardan en la cola que llega a la acera. Una mujer mayor, Purificación Sanz, se apoya en su andador. Y allí está, también en la cola, esperando estoicamente su turno para llegar al mostrador. Tiene cita para el 27 de diciembre con su médico porque le duele el pecho. "Pero no puedo esperar hasta el 27, necesito que me vea un médico", explica.

A pocos metros está María. Lleva a su bebé en el cochecito. Tiene cita para que le hagan la PCR a ella, a su marido y a la niña. Ellos no esperan en la cola general, sino en otra para esta prueba.

Mariángeles está en la cola, como la mayoría, por el pasaporte Covid. "Traté de sacarlo por internet. Me he hinchado de intentarlo, pero no lo he conseguido. Así que aquí estoy, esperando... porque ahora no puedes entrar a ningún sitio a tomarte un café sin ese documento".

Ruth está allí por solidaridad. Viene a ayudar con el trámite a dos jóvenes extranjeras que están de Erasmus, para hacerles de traductora. Se pudieron las dos dosis en su país, pero tampoco consiguen el pasaporte Covid. Sofía Argudo -de Ecuador y que estudia un máster en Málaga- también viene a homologar su vacunación. O sea, también por su pasaporte Covid. "Lo intenté por la aplicación, pero es imposible". Raquel Parrilla también está en la cola ante el centro de salud. "Vengo a subsanar un error en mi pasaporte Covid", explica. Luego lanza una crítica: "El sistema debería funcionar mejor..."

Diana -oriunda de Estados Unidos y residente en Málaga- acude al ambulatorio para pedir una cita para la tercera dosis. A su lado, está un hombre que prefiere mantener su anonimato. No obstante, indica que está allí por su hija, que está confinada con Covid. "Y tiene que tramitar la baja... a ver cómo lo puedo solucionar". Al aumentar los contagios, no sólo se sobrecarga la ya saturada atención primaria, sino que además deben resolverse cuestiones administrativas, como las bajas, que deben darlas los médicos de cabecera. Para colmo, el incremento de casos de coronavirus coincide con el crecimiento de cuadros catarrales y gripales debido a la progresiva entrada del frío. Y, además, con la merma de personal debido a los descansos del periodo navideño.

Carmen Miranda también está en la cola, esperando... "Intento sacar el pasaporte Covid y la página no funciona. Llamo y no cogen el teléfono. Necesito una citología porque llevo tres años sin hacérmela y también quiero saber qué pasa con una cita con el traumatólogo que tengo pendiente desde agosto", explica.

Marcus Marzullo fue de los previsores. Hace tiempo que sacó su pasaporte Covid. Está en la cola porque quiere una cita con su médico. "Lo intenté por internet, pero el sistema no funciona. Así que a esperar aquí...", se resignaba.