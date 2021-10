"La vacuna nos está salvando a los mayores"

Este lunes comenzó la campaña de vacunación contra la gripe y, con ella, el refuerzo de la tercera dosis de contra el coronavirus en las personas mayores de 70 años que haga más de seis meses que completaron la anterior pauta. Doblete antivírico para pasar un invierno más tranquilo y protegidos ante los patógenos.

“Vienen todos con muchas ganas, quieren ponerse las dos, no tienen dudas”, asegura Sandra, enfermera en el Centro de Salud de la Colonia de Santa Inés. Allí han utilizado los puestos de vacunación que ya tenían para el Covid, manteniendo uno de ellos a este efecto y un segundo para la inoculación contra la gripe, aunque también con otras inmunizaciones como la de neumococos.

En el espacio que podría parecer improvisado aunque tiene ya varias campañas de rodaje, la organización funciona como un reloj, las citas están estructuradas de manera que nadie espere demasiado a sus dosis. Los ancianos entran solos o acompañados si lo necesitan e incluso por parejas si es que el matrimonio ha enlazado la cita para que coincida.

"Claro que me voy a poner la tercera dosis, ¿quién soy yo para contradecir a los médicos?"

Cuando se prometieron ante el altar en la salud y la enfermedad debían pensar en algo así. Uno de esos matrimonios que entran juntos y salen felices y tranquilos son Ramiro e Isabel. “Tenemos que ponernos la vacuna por nosotros y por todos”, dice Isabel, que asegura no haber dudado en ningún momento de ponerse las dos vacunas.

“Es el mejor invento a las personas mayores nos está salvando. Hay que ponerse la vacuna por el bien de todos, no sólo por nosotros”, añade Isabel.

Ramiro, en cambio, no ha podido vacunarse contra el Covid con el refuerzo porque aún no habían pasado los seis meses exigidos, pero el doblete inmunológico ha llegado contra la gripe y los neumococos. Pese a ello asegura que se la va “a poner en cuanto pueda, yo sigo siempre las indicaciones de los médicos, ¿quién soy yo para llevarles la contraría?”, afirma Ramiro. Con la edad parecen irse las dudas y los titubeos.

María Dolores tiene 80 años y tampoco muestra ningún resquicio de incertidumbre: “A mí edad yo ya no le tengo miedo a nada”. Además, anima a todos los que estén dudando a acudir, “yo ni me he enterado, además si tengo efectos secundarios será con esta, porque con las anteriores ni me enteré siquiera”, resume vivaracha.

A sus 89 años, Cristóbal se ha inoculado también con las dos vacunas. “Por supuesto que me quería poner la tercera dosis, si es una cosa maravillosa que nos cura y nos permite estar tranquilos”, exclama. Asegura que así pasará las Navidades “más tranquilo y con la familia”. Además le va a dar más tranquilidad “para salir a pasear, que ahora vivimos casi recluidos”.

Aún está colocándose bien la camisa tras la vacunación Manuel cuando pregunta al cronista quién es y por qué está allí, “a ti no te toca la de la gripe aún”, bromea. “Claro que me he puesto las dos, algo hay que hacer contra el bicho, ¿no?”, mantiene el tono alegre.

Como él, están llamados a vacunarse contra la gripe casi 52.600 personas, según la Junta de Andalucía. Sandra y Carlos, enfermeros están tranquilos: “Es que todos vienen muy decididos, ya son casi expertos en vacunas”.