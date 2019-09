La vacuna contra cuatro tipos de meningitis comienza en enero

El calendario vacunal del SAS incluye en la actualidad la inmunización contra la meningitis C. A partir de enero comenzará a administrarse una vacuna más completa, la tetravalente que protege frente a las variantes A, C, W e Y de esa enfermedad. Así lo ratificó a Málaga Hoy el director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía, David Moreno . Esta era una demanda de pediatras ante el incremento de estas cepas de la enfermedad. La vacuna se pondrá a los 12 meses y a los 12 años.

Nacidos entre 1970 y 1980 deben vacunarse del sarampión si no lo pasaron ni están inmunizados

Hay un repunte del sarampión en algunos países europeos producto de una menor cobertura como consecuencia de los antivacunas. En España, la cobertura es buena y esta patología se considera “eliminada”. Pero la Administración sanitaria hizo recientemente un llamamiento a los nacidos entre 1970 y 1980 a vacunarse contra el sarampión.



La Asociación Española de Vacunología aclara que sólo deben inmunizarse los adultos de 40 a 50 años si no han padecido el sarampión –porque si lo han pasado ya les queda inmunidad natural– o si no se han vacunado contra la enfermedad con dos dosis.



Los que nacieron antes de los 70 no necesitan vacunarse porque lo normal es que lo pasaran dado que entonces no había vacuna. Y los que nacieron después de los 80 en general están bien inmunizados porque ya funcionaba el calendario vacunal. Así que el llamamiento es para las personas comprendidas en esa década (1970-1980) en la que arrancaba el programa de vacunaciones, pero sólo para aquellos que ni se inmunizaron ni lo pasaron.



“No es una urgencia porque no hay un brote, pero esas personas deben recordar y preguntar si los vacunaron o si pasaron el sarampión, y en caso negativo, vacunarse”, apuntó el director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía. David Moreno recalcó que las vacunas funcionan. “Antes de 1970, cuando no había vacuna, un niño cogía el sarampión y lo cogía toda la clase”, recordó. Algunos tenían complicaciones y de estos, unos pocos morían. En cambio, en 2017 en la provincia no hubo ningún caso de sarampión y en 2018, cuatro. Pero estos fueron importados; es decir de viajeros contagiados fuera de España que fueron diagnosticados en Málaga.



El virus no circula porque al ser alta la cobertura vacunal frente a esta patología, la inmunidad de grupo [de la sociedad] funciona. Pero los expertos advierten que si se baja la guardia, la patología reaparecerá.