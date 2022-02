“Fui a comprar la vacuna de la varicela a Gibraltar, pero con la del Covid voy a esperar”

Miriam deja bien claro que no es una antivacuna. Ella tiene ya las dos dosis contra el Covid y su hijo está inmunizado frente a todas las patologías que marca el calendario infantil. “No estoy en contra de las vacunas. De hecho, yo fui a Gibraltar para comprar la de la varicela”, sostiene esta madre que aún no ha llevado a su hijo a que le pongan la dosis anticovid. Miriam se refiere al periplo que hacían hace años muchos padres a Portugal o Gibraltar para conseguir las dosis contra la varicela, cuando el SAS la administraba a los 12 años y muchos pediatras aconsejaban ponérsela entre los 12 y los 15 meses.

“Estoy a favor de las vacunas, pero con ésta prefiero esperar”, argumenta. Luego explica que ella, tras ponerse la segunda dosis contra el Covid, sufre una arritmia. Por eso dice que a su hijo, por ahora, no lo va a llevar a que le den el pinchazo. “Insisto que no soy antivacuna, pero con ésta prefiero esperar y no jugármela con él”, sostiene. Mientras tanto, afirma que seguirán cumpliendo, como hasta ahora, con todas las medidas de protección. “El siempre va con la mascarilla”, relata.

Y agrega:“No lo vacuno porque se saben los efectos a corto plazo, pero no a largo plazo. Tiene puestas todas las vacunas del calendario, pero con ésta vamos a esperar”. Miriam reclama “más información a los padres” sobre la vacuna y sus posibles efectos. Dice que el pediatra la recomienda, pero ella no se convence. “Y conozco a un montón de padres que están como yo”, acota. Es decir, que prefieren aguardar.

La vacunación de 5 a 11 años comenzó en Andalucía el 15 de diciembre. Fue el último tramo de edad en el que se autorizó la inmunización anticovid, tras recibir luz verde de la Agencia Europea del Medicamento, primero, y de la española, la AEMPS, después. A los niños se les administra la vacuna de Pfizer. En los menores, el intervalo entre la primera y la segunda dosis es de ocho semanas, un periodo mayor que en el caso de los adultos.