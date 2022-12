La vacunación antigripal infantil se queda en el calendario para siempre

Moreno precisó que la cobertura del calendario vacunal infantil en menores de seis años supera el 98%. "Estamos muy contentos porque hay un cumplimiento máximo; además, a pesar de algunos antivacunas, no baja", comentó. Añadió que aunque a estos "se les oye mucho porque son muy beligerantes", no se aprecia un descenso en la cobertura vacunal. Pero advierte que si bajara, aumentarían las patologías. Como ejemplo recuerda la situación de 2011, cuando hubo un descenso en la vacunación contra el sarampión y se produjeron en España brotes que sumaron más de 5.000 casos anuales, cuando lo normal es que no superen el centenar.

Protección contra una quincena de patologías infecciosas

El calendario vacunal infantil de Andalucía protege contra una quincena de enfermedades y es uno de los más completos del mundo. Comenzó hace casi 40 años. Desde entonces no ha parado de crecer y mejorar. Echó a andar en 1984, con la inoculación contra poliomielitis, difteria, tétanos, tosterina y rubéola. En 1990 incorporó la triple vírica que inmuniza contra paperas, sarampión y rubéola. Cuatro años después sumó la vacuna contra la hepatitis B. En 1998 hubo una nueva ampliación y se incorporó la inoculación contra un tipo de meningitis grave, la haemophilus influenzae tipo B. Y en 2000, se sumó la del meningococo C. En 2006 se añadió la de la varicela a los 12 años para los que no la hubieran padecido aún y en 2008, la del papiloma para las niñas, a los 14. Ha habido también adelantos vacunales reclamados por los pediatras para mejorar el calendario (y no llegar tarde), como el de la varicela -que ahora se pone a los 15 meses- o el del VPH -que se administra a los 12-. Las últimas mejoras han sido la ampliación de la vacuna contra la meningitis en 2020. Ahora el fármaco no sólo protege contra la C, sino también de la A,W e Y. En diciembre de 2021 se incorporó la vacuna contra la meningitis B. A comienzos de otoño pasado se sumó la antigripal infantil para niños de seis a 59 meses y a principios de enero se añadirá la del papiloma para varones. Poco a poco, el calendario ha ido incorporando las vacunas que pedían los pediatras. Queda pendiente la del rotavirus -que causa diarrea, vómitos y fiebre- y que estos especialistas vienen demandando desde hace más de una década. Pero la Administración autonómica no la contempla en el corto plazo.