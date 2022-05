Vacunación sin cita contra la meningitis y el papiloma para los universitarios de Málaga

Los universitarios malagueños tiene una oportunidad para completar su vacunación con mucha facilidad. El Distrito Sanitario Málaga organiza una campaña para la inmunización contra la meningitis y el papiloma sin necesidad de cita previa. Será el próximo martes 31 de mayo y el miércoles 1 de junio, en la Facultad de Derecho. Allí, los sanitarios consultarán su historia digital y, tras comprobar que les falta alguna de estas dos vacunas, se las administrarán en el acto. El modelo para la inoculación es similar al que se ha estado utilizando contra el Covid.

El llamamiento es para ambos sexos en el caso de la meningitis y sólo para las estudiantes, en el papiloma, ya que en Andalucía la vacuna contra esta última enfermedad no está autorizada para los varones, como ya ha hecho Cataluña. Entre los universitarios que acudan, los profesionales también revisarán las demás vacunas del calendario infantil. En caso de que les falte alguna, los derivarán a sus centros de salud ya que por una cuestión logística, en el punto previsto en la Facultad de Derecho sólo contarán con dosis contra la meningitis y el papiloma. El horario en estas dependencias universitarias será de 9:00 a 14.00.

La vacunación elegida no es casual. Muchos de los universitarios están inmunizados sólo contra la meningitis C, ya que cuando eran pequeños ese era el fármaco que había. Pero luego apareció en el mercado una vacuna mejorada que incluye, además de esa variante, otras, como la A, W e Y. Estas dosis más completas se incluyeron en el calendario vacunal gratuito del SAS en diciembre de 2021. Pero los adolescentes a los que no les tocó por calendario o que no se la pusieron por lo privado, únicamente están protegidos contra la meningitis C. Así que el SAS, con esta vacunación sin cita, pretende una captación de jóvenes para completar su protección. Además, estas otras variantes -A, W e Y- son bastante comunes en otros países europeos a los que muchos alumnos de la UMA se desplazan por becas o estudios.

Por su parte, la vacunación contra el papiloma humano -responsable de la mayoría de los cánceres de cuello de útero y otros tumores- es la que tiene el nivel más bajo de cobertura de todo el calendario. De hecho, los pediatras hacen repetidos llamamientos para intentar incrementar la aceptación frente a este fármaco e incluso reivindican su ampliación a los varones. De modo que la vacunación sin cita frente a esta patología procura también aumentar esa cobertura entre las universitarias. De momento, Andalucía sólo inmuniza a las mujeres frente a esta patología; aunque ya los especialistas vienen reclamando su inclusión también para los varones.

El objetivo de esta campaña de vacunación es que los universitarios estén todo lo protegidos que se pueda frente a patologías para las que hay fármacos eficaces. Es un trabajo de prevención y promoción de la salud de la Atención Primaria. A través de las redes sociales, el Distrito Sanitario Málaga ha animado a los estudiantes a acudir a la cita.