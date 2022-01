Los vecinos de Callejones del Perchel reciben ya cartas de deshaucio

A menos cuatro vecinos de los seis bloques del Perchel antiguo, los llamados Callejones del Perchel (calles Malpica, Huerto de la Madera, Angosta del Carmen, Arco y Montalbán) han comenzado a recibir cartas en las que la empresa propietaria de los inmuebles -la antequerana Vitruvio, con sede social en Madrid- les insta a abandonar sus casas el próximo 1 de marzo.

Se trata de cuatro familias -una española y tres de inmigrantes- que tienen arrendamientos que no son de renta antigua pero que llevan "11, 12 o 15 años" viviendo en esa zona y cuyos contratos siempre se han ido renovando periódicamente, según informa el asesor jurídico de la comunidad Francisco Gutiérrrez. Entre los 50 vecinos que viven en estos inmuebles los hay que sí son de renta antigua (contratos anteriores a 1986) y los hay que no pero todos abonan "entre 300 y 450 euros" por su alquiler, un abono que hasta ahora "han cumplido escrupulosamente".

El envío de estas cartas obedece a una operación urbanística a través de la cual Vitruvio, la propietaria, ha vendido los edificios a otra inmobiliaria, Dazia Capital, según publica El Español de Málaga. La operación urbanística implicaría el derribo de los actuales edificios y levantar otros de nueva construcción y el paso previo, lógicamente, es que los vecinos abandonen unos inmuebles que se encuentran en un estado de mala conservación "por la inacción de la actual propietaria", comenta Francisco Gutiérrez.

El portavoz de los vecinos, Enrique Gutiérrez, explica que los receptores de las cartas se negarán a abandonar su vivienda el día fijado por la inmobiliaria, y asegura que la actuación de Vitruvio es ilegal, ya que "tienen la obligación de comunicar cualquier tipo de transacción a los vecinos". En la carta no se comunica operación alguna, sino que simplemente se informa a los vecinos de que su contrato ha finalizado.

Los vecinos no se oponen a ser reubicados en otra zona de El Perchel y para ello están llevando a cabo acciones para ser escuchados por el Ayuntamiento. Van a pedir, por ejemplo, que Adelante y PSOE lleven al Pleno de mañana esta cuestión, que ya fue tratada el pasado 26 de noviembre. En esa ocasión se acordó por unanimidad dar una solución a estas familias, pero según Francisco Gutiérrez a partir de ahí se ha pedido una reunión con el concejal de Urbanismo, Raúl López, que aún no se ha producido. Sí ha habido encuentro con el de Derechos Sociales, Francisco Pomares, "pero como si no hubiera habido, porque no nos dio solución", dice Enrique Gutiérrez.