Los vecinos de Los Callejones se manifiestan durante el Potaje Perchelero

Los vecinos de los Callejones de El Perchel se manifestaron este domingo para expresar su deseo de permanecer como inquilinos en las viviendas, tras la adquisición de estas por el grupo Dazia. Para ello tomaron el Potaje Perchelero Carnavalero, y subieron al escenario con una pancarta a viva voz de “El Perchel no se vende”, reclamando “viviendas dignas para los percheleros”.En apoyo a la concentración estuvieron presentes distintos grupos políticos de la oposicióon. Se dejó ver Dani Pérez, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento y secretario general del PSOE en Málaga, junto a otros concejales de su partido como Carmen Martín Ortiz. Se vio posar a Pérez con una camiseta que rezaba “El Perchel no se vende”. También estuvieron los concejales de Unidas Podemos. Nicolás Sguiglia compartió en su cuenta de Twitter un vídeo coreando las proclamas con los manifestantes junto al mensaje “¡viviendas dignas y permanencía en el barrio para los vecinos de El Perchel!”. El grupo municipal de Unidas Podemos por Málaga (UPporMálaga) muestra así su apoyo a la concentración convocada por la plataforma ‘El Perchel No Se Vende’ para el próximo miércoles 23 de febrero, a las 17.30 horas, a las puertas del Ayuntamiento, coincidiendo con el pleno extraordinario monográfico convocado por los grupos de la oposición. Así, desde la coalición de izquierda han exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que “intervenga para ofrecer una solución lo antes posible”. “Tiene que tomar las riendas y garantizar el derecho a la vivienda a la vecindad de la barriada de El Perchel afectada por una operación inmobiliaria impulsada por una constructora madrileña que amenaza con dejar a más de cincuenta familias en la calle”, han indicado en un comunicado. El concejal portavoz adjunto de UPporMálaga, Nicolás Sguiglia, ha pedido “que se cumpla lo estipulado por el Plan Especial del Perchel Sur, que indica que los vecinos tienen que ser realojados en condiciones dignas en el barrio y, por lo tanto, que se anteponga el derecho a la vivienda a los negocios privados”. “Van pasando los días y el alcalde no ofrece soluciones, no vale confiarse a la sensibilidad de una empresa inmobiliaria acostumbrada a la especulación urbanística. El alcalde tiene que intervenir para garantizar que a las familias de El Perchel se le respete el derecho a permanecer en el barrio y en una vivienda digna”, ha reclamado Sguiglia. La concejala de UPporMálaga Remedios Ramos subrayó que “la vecindad de los callejones de El Perchel está peleando por seguir viviendo dignamente en sus viviendas y les vamos a apoyar por todas las vías necesarias, con el respaldo a sus movilizaciones, exigiendo la actuación del alcalde y el equipo de gobierno e, incluso, judicialmente si llega a ser necesario”.