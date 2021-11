Los vecinos de la Plaza Mitjana recurren la sentencia por el ruido para que el Ayuntamiento de Málaga les indemnice

Los vecinos afectados por el ruido en la Plaza de Mitjana, en el centro de la capital, han presentando un recurso contra la sentencia que condenaba al Ayuntamiento de Málaga por su "inacción". El colectivo reclama ahora que se les indemnice por el daño que han sufrido.

Esta reclamación, como aseguró ayer la Ser, se produce después de que el juzgado de lo contencioso Administrativo número 6 de la capital emitiera en septiembre de 2021 una sentencia contra la “inactividad” del Consistorio tras las denuncias que presentaron los vecinos. La sentencia reconocía una indemnización de 13.440 euros anuales para cada uno de los afectados sólo si persistía la situación, avalaba un “menoscabo de derechos a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad domiciliaria”, pero no contemplaba una “vulneración grosera y escabrosa del derecho a la vida y a la integridad física o moral” tal y como exigían los vecinos. Además, el colectivo afectado expuso que consideraban necesario que no solo se tuvieran en cuenta los daños causados tras haberse aprobado la sentencia, sino que se debían tener en cuentan los hechos pasados debido a los años de protesta.

La sentencia no condenaba al Ayuntamiento de Málaga de Málaga a pagar esa cantidad, solo en el caso de que se repitiera la situación, algo que los vecinos consideran "incongruente".

Desde el Ayuntamiento, en cambio, se advirtió que se había hecho “todo lo posible por disminuir el ruido en la Plaza Mitjana” y que desde el consistorio, iban a recurrir la sentencia ya que consideraban que el juez no había valorado suficientemente el esfuerzo municipal que se ha hecho en esta materia y que la situación actual no es la que había, aunque no se conoce aun si se han presentado el recurso. Insistían en que más no podían hacer, “hasta el límite de que ha habido empresarios que tenían que cerrar” porque las multas sucesivas superaban los ingresos.