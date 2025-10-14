El velero de las películas

En julio de 2014, el velero de tres mástiles y 17 metros de eslora San Pedro Metropolitano de Moscú llegaba a Málaga. Fondeado durante cinco días frente a las playas de La Malagueta, este curioso buque construido en 2002 a orillas del lago Onega en la ciudad de Petrozavodsk, fue fabricado artesanalmente para recordar cómo eran los barcos que en el siglo XVII surcaban los mares de Rusia transportando todo tipo de mercancías.

Con este recuerdo que en su momento reflejé en esta misma columna, hoy les traigo algunas curiosidades de un velero que hace unos días también ha estado fondeado frente a La Malagueta. Luciendo el nombre Phoenix, nuestro protagonista hoy fue construido en 1929 en los astilleros Hjorne & Jakobsen en la localidad danesa de Frederikshavn. Con la intención de comenzar su carrera dedicada al transporte de mercancías por el Báltico, esta goleta de dos mástiles, curiosamente inició su biografía navegando como una misión flotante de la iglesia evangélica de Dinamarca; una labor que se prolongó durante veinte años.

Finalizada su etapa como barco religioso, este buque se dedicó al transporte de mercancías, navegando primero a vela y posteriormente a motor despojado de sus mástiles. Tras sufrir un grave incendio en 1972, dos años más tarde fue reconstruido convirtiéndose en una bergantín, la imagen que, con algunas mínimas variaciones, es la que mantiene en la actualidad.

Efectuando singladuras turísticas y participando en regatas de barcos clásicos, a principios de la década de 1990, este velero fue readaptado para la industria audiovisual participando desde entonces en películas, serie de televisión y documentales. Convertido en la carabela Santa María en el filme 1492 La Conquista del Paraíso o en el ballenero Essex en la cinta En el corazón del mar, el Phoenix, con sus 34 metros de eslora y una tripulación que puede variar entre 10 y 12 personas, en la actualidad, bajo bandera francesa se ha convertido en un muy codiciado escenario cinematográfico flotante.

Un veterano velero que, tras haber navegado con ocho nombres diferentes y varias banderas distintas, ha pasado por Málaga de incógnito como lo hacen las más fulgurantes las estrellas del cine.