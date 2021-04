La velocidad máxima permitida bajará a 30 kilómetros en la mayor parte de las calles de Málaga

La entrada en vigor el próximo 11 de mayo de la última modificación del Reglamento de Circulación aprobado por el Gobierno central va a traer consigo una importante alteración en los límites de velocidad máximos permitidos en el término municipal. Algo que, en el caso de Málaga capital, se va a dejar sentir sobre la mayor parte de las calles que tiene habilitadas al tráfico y en las que hasta el momento se permite ir a 50 kilómetros por hora.

Aunque sin un detalle exacto sobre el número de vías que serán afectadas, los datos facilitados a este periódico por el Ayuntamiento elevan a unos 724 kilómetros la longitud de los ejes en los que la velocidad máxima autorizada quedará reducida a 30 kilómetros por hora. Un valor que pasa a aplicarse a todas las calles con un solo carril, a aquellas que disponen de un solo carril por cada sentido de circulación, y a esas otras en las que habiendo dos carriles por sentido, uno de ellos está reservado para transporte público y taxis.

Hay una variable más que hay que tener en consideración. ¿Qué ocurre en aquellas calles en las que uno de los sentidos de circulación cuenta con dos carriles mientras que el otro sólo tiene uno? En ese caso, según las directrices generales, el carril solitario rebajará la velocidad a 30 kilómetros por hora.

La aplicación del nuevo ajuste normativo, que toca por igual a todo el territorio nacional, se deja sentido en el caso de la capital de la Costa del Sol sobre el 71% de la malla urbana. De acuerdo con la información facilitada, la red diaria actual está conformada por unos 1.016 kilómetros.

A la espera de una concreción mayor respecto a los viales incluidos en este particular listado, un repaso rápido de los ejes permite concluir que algunos de los que bajarán de 50 a 30 kilómetros la velocidad permitida serán la calle Victoria, el Paseo Salvador Rueda, el paseo marítimo Ciudad de Melilla o la Avenida Pintor Sorolla, entre otros. A estos puede sumarse parte del recorrido de Carretera de Cádiz en sentido este, que si bien cuenta con dos viales, uno es exclusivo para autobuses. Una circunstancia que también se repite en calle Ayala, por ejemplo.

El Ayuntaminto descarta instalar señalización vertical con los nuevos límites

Las modificaciones que se introducen no afectan, sin embargo, a los grandes ejes de la capital, caso de la Avenida de Andalucía, la Alameda Principal, el Paseo del Parque, Muelle Heredia y los paseos marítimos, donde se mantienen los 50 kilómetros como máximo. Siendo la reducción a 30 la más relevante de las actualizaciones, no es la única. Porque la modificación del reglamento fuerza igualmente que en aquellas vías donde no haya separación física entre la calzada y las aceras. En estos puntos el nuevo límite será de 20 kilómetros por hora.

La entrada en vigor de los nuevos límites puede pillar a más de uno de sorpresa. Porque aunque se viene informando de ello desde hace meses, los conductores habituados a conducir a 50 kilómetros por buena parte de la ciudad no se encontrarán desde el día 11 de mayo con señales marcando el nuevo límite de velocidad en las calles afectadas.

Esta es la decisión adoptada por el Ayuntamiento. El concejal de Movilidad, José del Río, explicó a este periódico que se parte de la premisa de que se trata de la norma general, de manera que sólo se mantendrá la señalización vertical para aquellas calles en las que los límites sean distintos. Conforme a este criterio, los conductores que pasen a circular por una vía con un solo carril o con un solo carril por sentido no encontrarán señales advirtiendo de los nuevos límites, sino que tendrán que asumir que lo marcado con carácter general son 30 kilómetros.