Una ventana para los pequeños comercios

El estado de alarma y el confinamiento de la casi totalidad de los españoles está dando paso a momentos de creatividad y una fuerte dosis de generosidad, ayuda y fe por voltear una situación que es de todos, que no entiende de clases, prejuicios ni edades. En ese escenario para las ideas, para reinventarse, caben muchas de las iniciativas que están apareciendo desinteresadamente como es el caso de comerciosdemalaga.es.

Se trata de una iniciativa del malagueño Alejandro Soler, experto en marketing online, que busca dar soporte a muchos de los comercios que ha generado la crisis del coronavirus han reducido considerablemente sus ventas pese a continuar con las puertas abiertas de su negocio. La web recoge aquellos negocios malagueños que sirven a domicilio. Desde una carnicería o pescadería, pasando por droguerías o farmacias, y acabando por herboristerías o papelerías.

"Si estás en casa por el estado de alarma y no puedes salir a comprar; o no quieres; o prefieres no hacerlo…", anuncia la web en su página de inicio, bajo un cartel bien claro, "yo me quedo en casa", recoge una lista de algunos de los comercios que ya se han puesto en contacto con él para aparecer en comerciosdemalaga.es: "Estos negocios malagueños están sirviendo a domicilio. Apoyemos el comercio malagueño. Evitemos la propagación del virus".

La web está en funcionamiento desde el pasado jueves, con un listado inicial de comercios de 21 establecimientos, que a día de hoy superan los 70. Entre ellos se encuentran comercios de varios puntos de la provincia. Pese a que la mayoría son de la capital, hay hueco también para Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria y Archidona. Soler espera que pronto pueda "abarcar a toda la provincia".

Pese a que lleva pocos días funcionando, Soler asegura que está evolucionando rápido la idea y que en 48 horas la web ha recibido "casi 3.000 visitas". En redes sociales se está promoviendo la iniciativa y son ya muchos los comercios que quieren agregarse a ese listado de reparto a domicilio. Hacerlo es muy sencillo y completamente gratuito.

En la web, comerciosdemalaga.es, se puede acceder a un sencillo formulario de inscripción tanto en la cabecera de la misma como en el fondo de ésta. En él hay que rellenar el nombre del comercio, número de teléfono, correo electrónico, página web (si la tuviera), el sector del comercio (hay 14 categorías: bebidas, carnicería, comida preparada, droguería, embutidos, farmacia, frutas y verduras, gourmet, frutos secos, herboristería, panadería, pescadería, textil y papelería) y un último apartado en el que piden información algo más detallada como la forma de solicitar los pedidos, a qué zona reparte o cuál es la limitación de éste, si tiene algún coste el envío o el horario del mismo.

La idea que impulsa esta iniciativa no surge de la nada. Alejandro Soler dedica la mayor parte de su tiempo a su agencia de marketing online, blocdeesbozos, con la que mantiene el ritmo de actividad con normalidad pese a la situación generalizada que ha paralizado gran parte de los sectores laborales. Además tiene tiempo para la política, es vocal por Ciudadanos del distrito 7, Carretera de Cádiz; y hace algún pinito con YouTube.

Soler reconoce que llevaba tiempo pensando en cómo ayudar desde casa como hacían amigos psicólogos o médicos, que daban consulta desde casa. "Tenía la necesidad de aportar algo como muchos otros", cuenta y afirma que todo cogió forma cuando le llegó por WhatsApp una idea: un listado de comercios de la capital que estaban pasándose en cadena los ciudadanos. El boca a boca de estos días.

La idea, que un principio pensaba desarrollarla a través de Google Drive, ganó entidad cuando un amigo le sugirió hacer una web al respecto: "¿Por qué no se me ha ocurrido hacerla a mí?". "Compré el dominio, que eso tiene un coste ridículo, y en apenas seis horas la monté. Comencé el jueves por la mañana y por la tarde ya era pública", recuerda el especializado en marketing online, que empezó el volcado de comercios a la web con una veintena y, tras introducir los últimos que tiene pendiente, superará los 70 establecimientos de todo tipo de repartos.

El objetivo para Soler no es otro que apoyar a los muchos comercios de la ciudad que han visto reducidas sus ventas, principalmente por la tendencia de los ciudadanos a realizar pocas compras y en el mismo establecimiento, normalmente supermercados. El reparto a domicilio, además, es también una vía de ayuda para cierto sector de la población que, por diversos motivos, no pueda realizar con normalidad la compra. Véase sectores vulnerables como los ancianos.

La web, de momento, divide a los comercios por categorías, en un total de 14, y también por localidad. El próximo objetivo para Soler es implementar la herramienta del mapa a comerciosdemalaga.es, que permita a cada comercio indicar la ubicación exacta de su local para aquellos que quieran acudir a él y para que el propio usuario pueda determinar qué negocio está más próximo a su hogar para así poder elegir entre uno u otro.

Pese a la rápida evolución en el número de comercios y la demanda para adscribirse en la web, Soler considera que ésta no tendrá problemas para soportar un gran flujo de visitantes y que espera que siga creciendo con este ritmo, que alcance al mayor número de malagueños posibles y que sea extensible a toda la provincia. Málaga capital, Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria y Archidona han sido las primeras pero espera abarcar a todo el territorio malagueño. Una ventana para que los pequeños comercios lleguen a las puertas de todos los malagueños.