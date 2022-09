"Es una vergüenza que la Junta defienda a empresas que no pagan sus impuestos en España", denuncian los taxistas de Málaga en huelga

Pasan dos minutos de las 11 y el primero de los usuarios en la cola se extraña, “¿qué pasa?”, pregunta en inglés. “Huelga de taxis”, le responde el trabajador que estaba controlando la cola. Ipso facto, se gira y pregunta: “¿Funciona Uber en Málaga?”. Aunque ya está con la aplicación en el móvil reservando un viaje a Fuengirola. Comenzaba la huelga que iba a durar dos horas y que no daría servicio en los principales núcleos turísticos de la ciudad: Aeropuerto, puerto y estaciones de tren y autobús. A esto se sumaba que la mayoría de taxis con matrícula impar –es decir, la mitad– se han trasladado a Sevilla para apoyar las manifestaciones.

Faltaba un minuto para las 11 cuando han recogido al último grupo de pasajeros en el aeropuerto, a partir de ese momento dos horas en las que sólo se harán servicios esenciales: personas con movilidad reducida y mayores. A partir de entonces, personal del aeropuerto redirige a los usuarios al Cercanías, autobuses u otros medios de transporte por lo que la cola no termina de aumentar. Sólo cuando se acerca la hora límite, los usuarios deciden esperar a que se reanude el servicio y se aprecia más gentío.

Los taxistas empiezan a distribuir pasquines entre los viajeros en los que piden disculpas por el paro de dos horas –en español y en inglés–, y aseguran que no les queda otra opción ya que "la Junta de Andalucía no está dando respuesta a las reivindicaciones del taxi para proteger y garantizar un servicio público".

Miguel Ángel Martín, presidente de la Confederación de Taxi de la Costa del Sol, resume las peticiones del sector: regular la precontratación en diferido (con un tiempo de 15 o 30 minutos antes de realizar el servicio) y que se cumpla la ratio de 1 vehículo de VTC por cada 30 licencias de taxi. Ahora mismo, asegura, esa ratio en Málaga "está en 1/1, por encima de los 2.000 vehículos de cada tipo, pero además vienen a operar de otras comunidades autónomas, no hay control", se queja.

Martin asegura que desde la Junta de Andalucía no les han adelantado el borrador del decreto que debería entrar en vigor el sábado de la semana que viene, fecha máxima para que se ponga en funcionamiento el llamado decreto Ábalos que vendría a regular los vehículos de transporte con conductor (VTC) en España.

Sí habla el representante de los taxistas de reuniones con la administración regional, si bien no han dado solución a sus reivindicaciones. "Primero se reunió con nosotros Marifrán Carazo (consejera de Fomento y Transporte) y nos dijo que sí habría precontratación; pero esa misma tarde, con otros dirigentes nos dijeron que no iba a ser así ni la precontratación ni la ratio, es una vergüenza que defiendan a empresas que no pagan sus impuestos en España", denuncia Martin que clama "van a cargarse un servicio público que da de comer a más de 10.000 familias en Andalucía".

Los conductores ya empiezan a hablar de paros durante el fin de semana, "desde Sevilla hablan de huelga viernes, sábado y domingo", si bien no es nada oficial. Martin asegura que los próximos paros no serán de dos horas, si no de "cuatro, cinco o ya veremos, debemos consensuarlo las federaciones".

También muestran los precios de las aplicaciones de VTC. Ni una hora de paro ha sido suficiente para que le precio flexible según demanda note un pico de clientes: un viaje del aeropuerto a Puerto Banús, cuesta 280 euros; 450 si es en furgoneta de hasta 6 personas. El mismo trayecto, en taxi rondaría los 60 euros, sin importar el vehículo.

A media mañana, las cuatro vías que suelen estar repletas de taxis frente a la estación de tren sólo están ocupadas por menos de una decena de vehículos. Ni siquiera están en la cabecera de la parada, si no en la zona que cubre la sombra. Hasta que no pasan las 12:30, la situación es tranquila, pero cuando llega un AVE de Madrid empieza a notarse el barullo.

Antes, Isabel quería coger un taxi con su madre de 86 años, acaba desfalleciendo en su intento, "dicen que hay taxis para servicios esenciales, pero nadie quiere hacerlos, dicen que sí, pero he estado esperando diez minutos y nada, a mi madre le cuesta andar y vengo desde el Edificio Blanco sin poder coger un taxi". El destino, al final de la calle Héroe de Sostoa, es cercano para una persona vigorosa, pero Isabel, deberá coger un autobús. Tras algo más de espera y a quince minutos del final del paro sí que recogen a otro usuario en silla de ruedas.

Entre los viajeros que tratan de coger un taxi dos mujeres preguntan por la situación, quieren ir a calle Victoria, ni siquiera tratan de buscar una alternativa en las VTC "mi padre era taxista", les dice, complice, a los conductores. ¿La solución? Esperar media hora a que termine la huelga, pese a ello no tiene queja alguna.

No es la situación de un padre y su hijo que, con prisas, van a pagar cerca de ocho euros "por lo que no llegaría a cuatro en un taxi", les dice uno de los conductores. Al final, entre buses, algún VTC que aparece por la estación y los rezagados que empiezan a esperar la cola, acaba disipándose el tumulto a la entrada de la estación.

Por allí aparece una vendedora de lotería, ofertando sus cupones. Sólo un par de taxistas se acercan a comprarles un número, "si a mí no me toca ni el reintegro", exclama; mientras un grupo de tunos le canta a una pareja que acaba de llegar en tren. Mientras reparten los cupones, el grupito de taxistas bromea, "que no toque nada, que toda la suerte sea que nos escuchen en la Junta".