Los veterinarios de Málaga despliegan un gran dispositivo para curar a los animales heridos en el incendio de Sierra Bermeja

La solidaridad del Colegio de Veterinarios de Málaga se hace presente en los momentos más complicados. La institución puso a disposición de las administraciones públicas, en cuanto a materia de asesoramiento o ayuda para aquellos ganaderos y animales que se viesen afectados por el incendio de Sierra Bermeja, a 25 profesionales colegiados que se ofrecieron a prestar apoyo de manera voluntaria. Así, el miércoles 15 de septiembre, las veterinarias María Dolores Barroso y Fuensanta Márquez, junto al director de la OCA de Ronda, Juan Luis Muñoz, pudieron asistir a los primeros animales afectados por el incendio.

“Desde el Colegio de veterinarios de Málaga queremos informar de que gracias a la colaboración de los veterinarios colegiados, de los centros veterinarios, de los ciudadanos que han llevado material a dichos centros, de las asociaciones protectoras de animales que han llevado a nuestra sede y a las cinco clínicas que se han ofrecido como punto de avituallamiento, tenemos los materiales necesarios para tratar y curar a los animales que han sufrido lesiones en el incendio de Sierra Bermeja”, informa Juan Antonio de Luque Ibáñez, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Málaga.

De Luque recuerda que el Colegio de Veterinarios no acepta donaciones económicas, y que en estos momentos no necesitan más material de ningún tipo. No obstante, incide en la concienciación ciudadana. “Cuando alguien vea a un animal silvestre malherido, se debe llamar al teléfono de Emergencias 112, y se contacta, o bien con el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) ubicado en la finca el Boticario de los montes de Málaga, o con la Estación de Referencia de la Cabra Montés ubicada en el paraje de Juanar en Ojén, dependiendo de la especie avistada”, explica el presidente del colegio. Así, veterinarios de la administración se encargarán de su gestión y llamarán al Colegio si precisan de la ayuda de veterinarios colaboradores.

“Si el animal avistado es de ganadería (cabra, oveja) se llama igualmente al 112, que contactará con las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs) de Estepona o Ronda, según el lugar donde se encuentra el animal, y las oficinas comarcales agrarias avisarán al Colegio de Veterinarios si así es necesario”, recuerda De Luque.