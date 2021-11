Viajeros del Cercanías de Málaga "Si no está el tren no sé si llego al aeropuerto"

En la Estación de María Zambrano cae el sol y se cuela por las ventanas cegando a Lucía, que no ve bien la pantalla de la maquina por la que debe sacar el ticket que la lleva al Aeropuerto. Pese a que ha salido con tiempo, está preocupada, “si no está el tren a su hora y tampoco pasa el siguiente no sé si llego a tiempo para coger el avión”, dice con nervios. Lucía, va corriendo con su maleta de ruedas hasta el torno donde pregunta al personal de Seguridad: parece que el siguiente tren saldrá y podrá coger el avión que le lleva a ver a su prima en Barcelona. “No puede ser que un servicio público tenga este descontrol, no sabemos si habrá cancelaciones o no y por eso he salido con más tiempo, menos mal que no voy a perder el vuelo”, resumía aliviada.

Álvaro estudia Traducción e Interpretación de Inglés en la Universidad de Málaga, no tiene coche y depende del Cercanías para ir todos los días a la Facultad desde Benalmádena, donde reside. Para Álvaro, no saber si va a tener que esperar cerca de 40 minutos cuando llegue a la estación para llegar a casa después de un día “agotador en la Facultad” por lo que asegura “se les debería caer la cara a los de Renfe, que con la tecnología que hay no sepamos que trenes van a salir y cuáles no es increíble”.

Suma a esto Álvaro su descontento por la situación, a la que no ve una pronta solución, “empezó con algún tren suelto cancelado y, se entendía en plena pandemia, pero ahora que hacemos vida casi normal me parece tercermundista que tengamos estos servicios de transporte público”.

Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía asegura que esto “es un atraco a la ciudadanía, desde junio y julio venimos denunciando la situación y hoy [por este jueves] anuncian que suprimen 34 trenes de manera indefinida, en Renfe no dejan de sorprendernos”.

Es por eso que CGT exige la dimisión de los responsables de esta gestión, exigiendo que “Juan Francisco Araujo, máximo responsable de Renfe en Málaga, asuma la responsabilidad”. Es por eso que anuncian que la mañana del viernes van a entregar una tarta que conmemore las 3.000 cancelaciones que desde el sindicato aseguran que se han producido en Málaga en lo que va de año.

En María Zambrano, quiénes están esperando para ver cuánto tendrán que esperar al siguiente tren a Fuengirola son Esther y sus dos hijos. Han venido a visitar a la abuela de los niños y van a dar una vuelta por el centro comercial, “los niños media hora esperando en el andén se aburren y no sé si habrá asiento, prefiero ir a mirar alguna tienda para hacer tiempo para que estén entretenidos”, asegura Esther.

Se queja Esther de que al haber menos trenes, van más llenos “y con el carrito del niño se hace difícil cuando van los trenes llenos”. La empresa asegura que la demanda ha bajado un 49% respecto a 2019, pero por la cancelación de trenes los convoyes van llenos incluso en horas que no son punta, aseguran los usuarios.

Con maletas y mirando horarios en Google Maps están Martin y Phoebe, dos lioneses que terminaban este jueves su impasse en la Costa del Sol de cuatro días. Andan un poco perdidos, no sabían nada de las cancelaciones y no entienden la megafonía, porque sólo hablan francés. “Para venir a Málaga el lunes cuando llegamos no tuvimos problemas, el tren pasó a su hora, no sabíamos que había cancelaciones”, dicen.

Se muestran sorprendidos por que el servicio esté teniendo problemas, “en Francia los trenes son muy importantes y los usamos mucho”, aseguran, “nos parece raro que en un sitio para turistas como la Costa del Sol haya esta falta de información”.

Van con tiempo suficiente para coger el vuelo a París, donde pasarán un par de noches antes de volver al Lyon donde residen, “menos mal que hemos salido con tiempo suficiente, no sé qué habríamos hecho si no llegamos a tiempo al vuelo”, suspira aliviado Martin. Son jóvenes, dice, y venían con el presupuesto justo.

A partir de este viernes, al menos, los usuarios no tendrán esa incertidumbre en el cuerpo antes de coger un tren de Cercanías y podrán gestionar su rutina sin miedo a sobresaltos de última hora.