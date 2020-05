Vídeo: Un tiburón peregrino, de unos siete metros, se deja ver por la bahía de Málaga

Las imágenes en las que un joven nada junto al tiburón visto en la zona de la bahía de Málaga, muy cerca de la costa, llaman la atención por el tamaño del animal, de unos seis o siete metros de longitud, pero también por lo inofensivo que puede resultar un animal al que Hollywood ha colocado en el imaginario social como uno de los más peligrosos del mundo.

El ejemplar grabado en el litoral de Málaga capital en la tarde de este viernes es un tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), una especie que puede llegar a alcanzar los ocho metros de longitud, pero que es totalmente inofensivo. "Tiene unos dientes diminutos y se alimenta de plancton y peces muy pequeños", explica Paco Pinto, experto del Aula del Mar de Málaga y autor del libro Tiburones del Mar de Alborán.

Probablemente se acercó a la bahía del puerto malagueño atraído por la presencia de plancton cerca de la costa, según subraya este especialista, quien precisa que, por su envergadura, el ejemplar del vídeo es ya maduro, pues "la de madurez la alcanzan alrededor de 5,50 metros aproximadamente".

Aunque no siempre nos percatamos de su presencia, "no es la primera ni la última vez que lo vemos tan cerca". No obstante, el especialista del Aula del Mar cree que la menor presencia de personas y embarcaciones en el litoral, motivado por el confinamiento, facilita las condiciones para que estos tiburones se paseen por la bahía malagueña.

Es una especie que está en el mar de Alborán, vive en alta mar pero en verano se puede acercar a la costa. De hecho, este experto asegura que no se puede descartar que se trate del mismo ejemplar que hace unos días se observó por la costa granadina de Motril.

"El ruido de les aleja un poco, pero al haber menos gente, menos embargaciones y motos acuáticas, tienen menos acoso y problemas", explica Pinto, quien insiste en que el tiburón peregrino es inofensivo.