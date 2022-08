Vigilantes de seguridad del aeropuerto de Málaga consiguen el plus de productividad

Hace apenas un año que los vigilantes de seguridad del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se concentraban a las puertas del recinto aeroportuario e iniciaban una paro para reclamar el cumplimiento del convenio colectivo. Alrededor de 300 trabajadores denunciaban que la nueva empresa adjudicataria de los servicios de control de acceso de pasajeros en Málaga les había recortado el salario.

Los problemas se remontan a diciembre de 2020 cuando Sureste Seguridad comenzó a hacerse cargo de la vigilancia del aeropuerto de Málaga tras ganar el concurso de adjudicación de Aena que ICTS Hispania primero y Trablisa después mantuvieron durante muchos años.

En 2013 se llevó a cabo un procedimiento colectivo de modificación de las condiciones laborales y Trablisa adoptó, entre otras medidas, un plus de productividad a razón de 0,65 euros la hora que Sureste Seguridad dejó de abonar cuando comenzó a prestar el servicio de seguridad.

En abril de 2021, la Unión Sindical Obrera (USO), respaldada por CCOO, CSIF, UGT, AVAM, SINAI, AUJE y CE, trató de llegar a un acuerdo con Sureste Seguridad a través del Sercla. Sin embargo, este fracasó y llevó a los sindicatos a presentar una demanda de conflicto colectiva contra la empresa adjudicataria.

Hace apenas un mes, el Juzgado de lo Social número 8 de Málaga ha estimado parcialmente la acusación sindical conjunta, condenando a la empresa Sureste Seguridad a abonar a los trabajadores afectados el plus de productividad de 0,65 euros la hora desde diciembre de 2020 hasta enero de 2021. A partir de este mes, la empresa ha establecido un plus de 0,41 euros la hora. Si bien, esta sentencia no es firme.

"La empresa nos está pagando 41 céntimos la hora unilateralmente, ya que no se ha llegado a ningún acuerdo con nosotros. Ni siquiera hubo un período de consulta", denuncian desde el Comité de CCOO de vigilantes de seguridad del aeropuerto de Málaga. Por tanto, anuncian que recurrirán la sentencia. "No estamos de acuerdo al 100% porque la empresa sigue incumpliendo el convenio. Queremos cobrar lo que veníamos haciendo hasta ahora", señalan.

Una reclamación que, apuntan, es más necesaria que nunca debido a la situación actual que atraviesan los vigilantes de seguridad. La vuelta prácticamente a la normalidad, con la relajación de las medidas restrictivas, después de dos años de pandemia "ha supuesto un aumento exponencial del trabajo en los aeropuertos", manifiestan.