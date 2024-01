La dificultad de conseguir una cita médica en Málaga: "No me ha quedado otra que venir a Urgencias"

La bajada de las temperaturas y las reuniones familiares en Navidad han acabado por disparar los casos de virus respiratorios en la provincia de Málaga. Un repunte que lleva dejándose notar desde hace días en las puertas de aquellos establecimientos que algo tienen que ver con la salud, desde farmacias hasta ambulatorios, donde es posible apreciar una mayor afluencia de usuarios que acuden aquejados de virus respiratorios, y que se unen a aquellos que deciden acudir hasta aquí por otros motivos. Aunque, sin lugar a dudas, los puntos en los que se hace más visible esta situación es a las puertas de las urgencias de atención primaria.

Buen ejemplo de ello es lo que ocurre en el centro de salud de Puerta Blanca, lugar en el que el trasiego de usuarios enfilando las consultas de guardia ha aumentado. Más de lo mismo ocurre en otros barrios, como El Palo, que en estos momentos atiende a los pacientes en su edificio provisional (en las antiguas dependencias de la facultad de Derecho), mientras se derriba el anterior para construir un Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE).

La saturación de las urgencias, en cualquier caso, se agrava con la dificultad de conseguir una cita médica en un plazo "razonable". "Siempre que intento pedir cita pasa igual. La dan para más de una semana. Y, como comprenderá cualquiera, cuando una está enferma no puede esperar tanto tiempo, por eso vengo", explicaba una usuaria a las puertas del ambulatorio de El Palo. Eso, cuando consiguen que alguien descuelgue el teléfono al otro lado y les atienda. "El viernes estuve todo el día llamando y nada", comentaba otra. Una práctica que ha acabado por incrementar el número de personas que acuden a las urgencias (y a por citas no demorables) ante la imposibilidad de conseguir cita con su médico de atención primaria. "Al final, he tenido que venir, porque no me ha quedado otra", afirmaba otro usuario.

Lo que muchos sí que están empezando a hacer, según se aprecia en las colas, es acudir con mascarilla. Algo que será obligatorio desde este miércoles en los centros sanitarios y hospitales de toda España tras el dictado del Ministerio de Sanidad. Aunque no todas las comunidades autónomas estaban de acuerdo en dar este paso (entre ellas, Andalucía), como así se vio en el Consejo Interterritorial celebrado este lunes. Una medida que, no obstante, varios facultativos consultados por este medio alaban porque "evita contagiar y ser contagiado".

Otra cara visible del aumento de casos está siendo la subida de ventas de test de gripe y Covid-19 que se multiplicó por seis en diciembre. Así, según datos de Bidafarma, en la primera semana de diciembre se vendieron en la provincia unos 2.000 test, en la segunda alrededor de 4.000, en la tercera en torno a 8.000 y en la última del año, aproximadamente 12.500.

CCOO y UGT exigen "medidas inmediatas" para hacer frente a la “insostenible situación” de las Urgencias hospitalarias

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT denuncian que los servicios de urgencias hospitalarias están "desbordados". Una situación que, achacan, es un reflejo del “desastre organizativo asistencial que sufre la sanidad andaluza" y que termina desbordando los servicios "incluso cuando se trata de un aumento de incidencia estacional y previsible", como es el caso de la gripe y de las enfermedades respiratorias.

De esta manera, aseguran que con una atención primaria "bloqueada desde hace meses", en la que "esimposible conseguir una cita", a los usuarios "no les queda más remedio que acudir a las urgencias hospitalarias", que están en una situación de “saturación y caos constante” que tiene desesperados a los profesionales y abandonados a los usuarios.

Motivo por el que UGT y CCOO han convocado este jueves concentraciones en todas las provincias para exigir al SAS y a la Consejería de Salud "medidas inmediatas para hacer frente a este desastre”. Es decir, medidas preventivas, refuerzo de personal, tanto en urgencias hospitalarias como en atención primaria y mejor organización".