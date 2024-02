‘La nueva visión’ con lentes intraoculares a medida, una respuesta personalizada y eficaz a la presbicia

El ojo tiene una capacidad de enfocar desde el infinito hasta la distancia más cercana, pero con la edad, va perdiendo esa capacidad de enfoque a distintas distancias, sobre todo de cerca, dando lugar a la presbicia o vista cansada.

“Como les explico a los pacientes -comenta el Dr. Emilio Espejo, especialista en catarata y cirugía refractiva y director médico de la nueva clínica Miranza en Málaga- no es una enfermedad, sino que se trata de un proceso evolutivo, en el que las fibras del cristalino, la lente natural del ojo, pierden elasticidad y esa capacidad de enfoque”.

Presbicia “Siempre descoloca, ya que, aunque es algo progresivo, el paciente lo percibe como repentino”

Según el experto del grupo líder en oftalmología en España, “la presbicia siempre descoloca, ya que, aunque es algo progresivo, el paciente siempre lo percibe como repentino: “Yo la semana pasada leía y ya no puedo leer”, dicen sorprendidos cuando acuden a la consulta”. Esto puede ocurrir alrededor de los 40 años, “si bien la irrupción y evolución de la presbicia depende también de si el paciente era emétrope, es decir, no tenía ningún defecto refractivo, o no. Al hipermétrope, por ejemplo, le puede aparecer un poco antes, mientras que al miope siempre le aparece más tarde”, puntualiza el Dr. Espejo.

Soluciones a medida

En las clínicas Miranza, “prácticamente, podemos dar solución a todos los defectos refractivos y mejorar la calidad de vida del paciente, es decir, hacerle la vida es más cómoda, sin depender de gafas”, afirma el oftalmólogo. A partir de la edad de presbicia, la cirugía que plantea es una lensectomía, que consiste en el recambio de lente natural, el cristalino, por una lente intraocular personalizada, que pueda cubrir tanto de visión de lejos, media y cerca.

La cirugía de presbicia depende mucho también de la actividad del paciente. Según el especialista, “hay que dar una solución muy a medida, mediante una exploración ocular a fondo y una, no menos importante, entrevista personal, en la que se tenga en cuenta las inquietudes y las expectativas de cada paciente”.

Las llamadas “lentes premium” en las que el Dr. Emilio Espejo es experto, dan la opción de corregir tanto la presbicia como el defecto refractivo previo que tuviera el paciente. “Esta “nueva visión”, como yo la denomino, sí que abarca todas las distancias visuales y puede crear una independencia total de gafas, salvo que, por ejemplo, el paciente quiera hacer algo muy minucioso, para lo que precise una corrección adicional”, aclara el oftalmólogo.

Estos avances en la cirugía del cristalino, también permiten abordar de forma mucho más precoz las cataratas, que cada vez se operan antes debido, sobre todo, al avance de la tecnología y a la mayor seguridad de la cirugía, “por lo que logramos un buen equilibrio entre calidad visual y seguridad, que es lo que buscamos, tanto los pacientes como los oftalmólogos”.

Cirugía refractiva con lentes premium

El desarrollo de las lentes intraoculares premium (personalizadas y capaces de enfocar a distintas distancias) no beneficia solo a los pacientes con presbicia o con catarata, sino también a pacientes más jóvenes, con un problema de refracción. Se trata de las lentes fáquicas, que no sustituyen al cristalino, sino que se añaden entre éste y la córnea. Según explica el director médico de la nueva clínica malagueña de Miranza, “cada vez estamos implantando más este tipo de lentes porque los parámetros de seguridad para la cirugía refractiva intraocular son mayores, y al dejar la cornea en un estado virgen, ya que no se realiza ninguna intervención sobre la misma, se evitan alteraciones visuales cualitativas, como son las aberraciones”. Esto, junto con el hecho de que se trata de una cirugía reversible, hace que cada vez se indique a más pacientes, y ya no solo a aquellos que, por las características de su córnea o su alta miopía no son candidatos a cirugía refractiva láser.