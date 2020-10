La vivienda visada cae un 32% en Málaga hasta septiembre

El sector inmobiliario está aguantando mejor la crisis que otros segmentos de la economía, pero el Covid-19 también le está haciendo daño. Entre enero y septiembre se han visado en la provincia de Málaga 3.958 viviendas, lo que supone un 31,8% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este lunes por el Colegio de Arquitectos de Málaga.

El año empezó mal. Incluso en el primer trimestre del año, cuando el coronavirus solo afectó a las dos últimas semanas de marzo, el número de viviendas proyectadas fue muy bajo: apenas 1.187 frente a las 2.149 del primer trimestre de 2019. Entre abril y junio, en pleno confinamiento y desescalada, se visaron 1.452 inmuebles, 300 menos que un año atrás, y en el tercer trimestre han sido 1.319 por las 1.908 del verano de 2019.

El año pasado se visaron, en total, 7.102 viviendas y, salvo sorpresa mayúscula, todo apunta a que en este 2020 no se alcanzará esa cifra. Al margen de la pandemia, el visado de viviendas no acaba de resurgir en la provincia. Tras la crisis financiera y del ladrillo a partir de 2008 los proyectos cayeron en picado e incluso hubo algún ejercicio en el que no se llegó ni a mil visados, mientras que en los años del auge de mediados de la primera década del siglo se llegaron a contabilizar 45.000 en un solo ejercicio. Parecía que había una discreta remontada desde 2015 que alcanzó su cúspide en 2018 con 7.678 visados, pues en 2019 volvió a descender y ahora lo hará aún más impulsado por el coronavirus.

Francisco Sarabia: “La construcción, como otros muchos sectores, se encuentra en una situación de incertidumbre”

El decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco Sarabia, ha manifestado que este descenso se debe a una “situación coyuntural” provocada por la desaceleración de la economía debido a la crisis del Covid-19. Sarabia ha señalado que “la construcción, como otros muchos sectores, se encuentra en una situación de incertidumbre”, y ha añadido que “es evidente que existe una ralentización en los proyectos de nuevas viviendas debido a la pandemia, pero aún es pronto para conocer el alcance que tendrá en el sector”.

Una cosa está clara. Comprar una vivienda suele ser la mayor inversión que hace una persona a lo largo de su vida y vivimos momentos de incertidumbre económica. Hay miles de personas en el paro, en expedientes temporales de regulación de empleo o que directamente han sido o serán despedidas, por lo no se antoja sencillo adquirir un inmueble. De hecho, la compraventa de viviendas se ha desplomado un 40% este año. Eso implica, lógicamente, que los promotores se lo piensen más a la hora de lanzar nuevos proyectos, máxime cuando ya hay varios en marcha y en comercialización como, por ejemplo, los de Málaga Tower o Martiricos.

Entre enero y septiembre se han terminado 4.153 viviendas, un 33% más

En cualquier caso sigue habiendo inversión. En el tercer trimestre de este año se han tramitado 203 proyectos con un presupuesto de 178 millones de euros. La capital malagueña lidera el número de inmuebles autorizados en este tercer trimestre con 249 visados, seguida de Mijas (198), Marbella (183), Vélez-Málaga (175) y Estepona (170).

En materia de viviendas terminadas, el fenómeno es contrario, es decir, se han acabado más que en el ejercicio anterior, algo lógico teniendo en cuenta que el periodo de maduración del sector, es decir, el tiempo que se tarda desde que se inicia la obra hasta que se entrega la vivienda, suele ser unos dos años y el 2018 fue el año con más visados de la década. Entre enero y septiembre se terminaron 4.153 viviendas en Málaga, un 33% más que en el mismo periodo del año pasado.