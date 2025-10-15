Las viviendas turísticas, un 'salvavidas' para la Málaga despoblada

La mayoría de las licencias de viviendas turísticas de Andalucía se encuentran en manos de particulares, en concreto, en un 87%. Los datos los daba a conocer la directora general de Ordenación Turística de la Junta de Andalucía, Elena Baena, durante su participación en unas jornadas sobre vivienda de uso turístico organizadas por la asesoría malagueña Otem en Ronda. El parque total de este tipo de alojamientos turísticos cuenta con 150.000 licencias en toda la comunidad andaluza, una cifra que aseguró que representa tan solo el 4% del parque de vivienda andaluz.

Un dato que es especialmente relevante en las pequeñas localidades del interior, en las que la planta hotelera es muy escasa o inexistente, por lo que la llegada de este tipo de alojamientos han permitido el desarrollo de esta importante actividad económica que de otra forma sería inviable.

Precisamente, Baena defendió el importante papel que juegan este tipo de alojamientos en los pequeños municipios para impulsar el desarrollo turístico. Una visión en la que coincidió la diputada de Desarrollo Económico y Sostenible de la Diputación de Málaga, Esperanza González, que también resaltó el papel fundamental que están desarrollando en hacer posible que los pequeños municipios también puedan aprovechar su tirón turístico en todo su ámbito.

Una visión que ratifican los alcaldes de los pequeños municipios del interior en los que el turismo está teniendo un importante desarrollo como Júzcar, Parauta, Jimera de Líbar o Genalguacil, entre otros. Además, también han apuntado a la importancia que está teniendo para la recuperación del patrimonio urbano con la rehabilitación de viviendas que de otra forma estarían cerradas y sin uso.

"Sin viviendas turísticas no habría casi turismo en los pueblos", ha afirmado Francisco Lobo, alcalde de Jimera de Líbar. Además, ha destacado para repercusión que tiene sobre otros sectores como la hostelería, tiendas o fábricas de embutidos. "Cuando estamos completos son 500 personas dando vueltas, consumiendo y dejando ingresos", ha señalado el regidor. De otra forma sería imposible obtener estas cifras, ya que tan solo disponen de un pequeño hotel con cinco habitaciones.

A ello ha sumado la creación de empleo en bares o los necesarios para la realización de labores de limpieza y mantenimiento en las propias viviendas. Además, también se están generando puestos de trabajo en sectores industriales como las lavanderías, de las que existen ya varias empresas propias en la Serranía.

Un ejemplo de la repercusión sobre la zona son los cinco restaurantes que funcionan en esta pequeña localidad que tan solo tiene 400 habitantes.

Una opinión que es también compartida por el alcalde de Júzcar, Francisco Lozano, que también subraya la relevancia que tienen estos alojamientos para conseguir que parte los visitantes se queden a dormir y la repercusión sobre el territorio sea mayor. De hecho, el propio Consistorio tienen sus propios apartamentos.

Por su parte, Miguel Herrera, alcalde de Genalguacil, otra de las localidades que han destacado en los últimos años con su apuesta por el arte contemporáneo, también ha apuntado en la misma dirección. "Sin las viviendas turísticas no habríamos podido conseguir lo que estamos logrando", ha señalado. Y es que, tras atraer a los visitantes amantes del arte y la naturaleza, ahora están logrando que los mismos también se queden a dormir.

"Está siendo una oportunidad también para los jóvenes de crear empleo, recientemente una vecina ha puesto en servicio una vivienda de sus abuelos tras su acondicionamiento", ha apuntado Herrera. También otra joven decidió hacerse cargo de uno de los restaurantes del municipio aprovechando el tirón turístico que se estaba producido.

En este municipio, al igual que en otros muchos, tan solo disponen como alternativa a las viviendas turísticas de una pensión que dispone de ocho habitaciones.

Otro de los casos similares es Parauta, que crece en visitantes atraídos por su bosque encantado y por ser una de las puertas de entrada al Parque Nacional Sierra de las Nieves. En este caso no dispone de hoteles o pensiones, por lo que solo pueden dormir en el mismo si logran reservar una de las pocas viviendas de alquiler turístico de las que disponen. "Se nos queda corta la oferta que tenemos, necesitaríamos disponer de un mayor número", ha apuntado la alcaldesa, Katia Ortega.

Pablo Jesús Crespillo, alcalde de Salares, un pequeño municipio de la Axarquía, ha asegurado que la llegada de la vivienda turística ha tenido efectos muy positivos en la localidad. “No sabría darte cifras exactas, pero aunque no tengamos muchas, están llenando el pueblo de vida y contribuyendo al desarrollo económico”, ha explicado.

Crespillo ha afirmado que esta aceptación se debe a lo que rodea a Salares. “La gente normalmente viene por las rutas de senderismo que ofrece el entorno del pueblo”, afirma. “Eso sí, no sabría decirte si funciona mejor en invierno o en verano porque siempre hay gente”.

Por su parte, Natacha Rivas, alcaldesa de Algarrobo, ve con buenos ojos el impacto que han tenido estas viviendas turísticas. “Gracias a este tipo de viviendas muchos vecinos de Algarrobo ahora viven más tranquilos porque normalmente suelen poner en alquiler su segunda vivienda”, ha señalado.

Eso sí, Rivas ha criticado al Gobierno Central por el marco legislativo actual que vive la vivienda en toda España. La alcaldesa de Algarrobo ha denunciado que cada vez hay menos arrendadores que alquilen sus viviendas a larga temporada.

A su juicio, las recientes normativas, lejos de ofrecer seguridad jurídica a los propietarios, ha generado más incertidumbre y temor ante los posibles impagos o situaciones de ocupación ilegal.

40.000 visitantes en Ronda

Ronda es otro de los ejemplos del tirón que está teniendo el turismo de interior. La ciudad del Tajo, consolidada como uno de los grandes destinos regionales, ha recibido este pasado puente de la Hispanidad a unos 40.000 visitantes. Una afluencia que hizo que se tuviese que restringir el tráfico en la zona centro y partes del casco antiguo.

Según los datos que arrojan los contadores de las cámaras situadas en el Mirador de Aldehuela, situado junto al Puente Nuevo, han pasado unas 38.000 personas. Por su parte, por la Oficina de Turismo han pasado 3.653 personas, lo que viene a suponer un 10% del total de visitantes que han llegado a la ciudad. Con respecto a la procedencia, un 60% han sido turistas extranjeros y el resto nacionales, principalmente éstos últimos de Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Extremadura.

En cuanto a las pernoctaciones, los alojamientos han estado prácticamente al 100% durante estos días, mejorando las previsiones para Andalucía que apuntaban al 70% de ocupación. En relación con los monumentos más visitados, 2.352 personas han pasado por el Desfiladero del Tajo, casi un millar más que el pasado año por las mismas fechas.

El delegado municipal de Turismo, Ángel Martínez, ha afirmado que "Ronda está de moda y en momentos del año como este puente han supuesto una inyección económica muy importante para la ciudad". Además, ha asegurando que "el sector goza de muy buena salud".

Marbella, al frente de la provincia

En cuanto a los casos más llamativos dentro de la provincia entre los grandes municipios, es Marbella la localidad que acumula un mayor número de estas viviendas turísticas con unas 15.000 licencias, lo que supone un 10% del total existente en Andalucía. Tras ella se encuentra Málaga con unas 13.000 licencias.

Precisamente, la decisión de suspender licencias por parte del Ayuntamiento de Málaga fue planteada por los asistentes a los técnicos y abogados especializados presentes en las jornadas.

En este caso, los letrados, Antonio Mateo y Álvaro Craciani, apuntaron la posibilidad de que el Consistorio malagueño esté aplicando un carácter retroactivo en su normativa que podría no ser legal, por lo que no descartan que muchos propietarios de esas licencias terminen llevando al Ayuntamiento a los tribunales.