Un (posible) vuelo a Dubai resucita la rivalidad entre Málaga y Sevilla

Hibernada durante los últimos años. El teórico eje de colaboración que urdieron Francisco de la Torre y Juan Espadas y que se tradujo en la presencia de los dos alcaldes en algunos foros y viajes conjuntos, evitó que resucitaran las tradicionales disputas entre las dos capitales andaluzas. Pero un enlace directo a Dubai, que la capital hispalense pretendía captar para su aeropuerto, y la posibilidad de que acabe en Málaga nos retrotrae a la década de los 90. La susceptibilidad se ha desatado por la supuesta falta de neutralidad del presidente andaluz en favor del aeródromo malagueño.

La caja de Pandora se ha vuelto a abrir en Sevilla, porque en Málaga el asunto no está despertando especial interés. No obstante, cabe señalar que hay un trasfondo político detrás con las elecciones andaluzas en el horizonte. Todo empezó el pasado 13 de febrero. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, viajó a Dubai para asistir a la Expo que se está celebrando en los Emiratos Árabes. Para amortizar ese viaje tan largo tenía una agenda apretada: destacó las potencialidades económicas de Andalucía, pidió el apoyo para que Málaga celebre la Expo en 2027, se reunió con representantes de la Copa América de Vela para ver la posibilidad de que este evento recale en Málaga en 2024 y también le trasladó al presidente de la aerolínea Emirates, Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, el interés del gobierno regional para que se abra una ruta directa entre Dubai y Andalucía a través del aeropuerto de Málaga. Según destacó Moreno, el directivo de Emirates le aseguró que estaban trabajando en ello.

Sevilla va a ampliar su aeropuerto y quiere conexiones con Asia y Nueva York

Se desconoce si el presidente de la línea aérea dijo la verdad o simplemente fue educado, aunque la Junta justificó ese interés en datos. Moreno dijo que entre el 50 y el 60% del turismo que recibe España de ciudadanos procedentes de Dubai están en la provincia de Málaga; que hay empresas andaluzas que trabajan de forma habitual con la ciudad árabe y que verían con muy buenos ojos una conexión aérea directa; y que en verano ya hay un enlace entre Málaga y Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, a través de la aerolínea Etihad.

En Sevilla no sentaron bien esas declaraciones, al entender que Moreno barre para su provincia natal y que hay que repartir. Sevilla también quiere optar a esa conexión directa con Dubai, así como con otra con Nueva York que Málaga tuvo durante una década durante la temporada estival a través de Delta Airlines y que la aerolínea norteamericana canceló en 2019.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, participó ayer en un foro turístico organizado por la cadena Ser y pidió a la Junta “apoyo” para que el aeropuerto sevillano, que va a inaugurar en las próximas semanas la ampliación de su terminal elevando su capacidad un 30%, mejore sus conexiones con Asia y Nueva York. No aludió directamente a Dubai pero estaba en el ambiente.

Muñoz reclamó “un mismo trato que a otros aeropuertos andaluces” y reclamó a la Junta que les “acompañara en las negociaciones” para atraer a esas líneas aéreas. Muñoz quiso quitar hierro al asegurar que “no soy partidario de rivalizar y hay campo para la cooperación”, aunque la pulla ya estaba soltada. En ese mismo foro estaba el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, quien aseguró que “no voy a entrar en esa rivalidad” a la vez que dejó claro que “al final, son las compañías las que deciden los destinos y dónde vuelan y lo importante es que vengan a Andalucía”.

Juan Marín afirma que son las aerolíneas las que deciden donde vuelan

Puede gustar más o menos. Unas veces una provincia saldrá beneficiada y otras perjudicada, pero la verdad es que las compañías aéreas no entienden de localismos sino de números. Antes de poner en marcha cualquier nueva ruta analizan hasta el último detalle la demanda potencial que puede tener ese vuelo, el grado de ocupación estimado, las tarifas, los mejores horarios, los permisos de aterrizaje y despegue disponibles (slots)... Si creen que hay negocio abren una línea y si no, no. Incluso hay casos, y en Málaga ha pasado, que se han eliminado rutas pese a ser rentables porque era necesario ese avión en otra ruta que era un poco más rentable.

Es ilegal que los gobiernos autonómicos financien la entrada de líneas aéreas. Muchas veces las administraciones han jugado a potenciar el interés de las aerolíneas con campañas de promoción, pero si los directivos de una línea aérea no lo ven rentable la publicidad es lo de menos.

Los hoteleros malagueños afirman que "lo natural" sería que volaran antes a Málaga que a Sevilla

Todo lo demás es ruido. No hay que olvidar que el alcalde de Sevilla es del PSOE, que la Junta está en manos del PP y que este año hay elecciones regionales, por lo que toda presión al gobierno andaluz, en este caso, popular, es bienvenida por los socialistas. Incluso el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, también entró en esta historia acusando al regidor socialista de ser “incapaz de gestionar vuelos”. “La realidad es que Málaga nos ha vuelto a adelantar y que Muñoz es incapaz de liderar y establecer una negociación para atraer vuelos importantes a la ciudad”, añadió Sanz.

Fuera de este fuego cruzado político, en el sector turístico malagueño verían con muy buenos ojos que Málaga pudiera tener una conexión con Dubai. “No existe conexión directa con Dubai y, de conseguirla, sería el inicio de la recuperación de conexiones internacionales que se uniría al aumento de frecuencias a Estambul”, expresó Javier Hernández, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), quien subrayó que “lo natural sería que vinieran antes a Málaga que a Sevilla, ya que Málaga atrae al 38% de los turistas que llegan a Andalucía y entre Marbella y Estepona hay una quincena de hoteles de lujo”.