La fiebre de la vuelta al gimnasio

El verano va llegando a su fin y con él las vacaciones tan esperadas para los malagueños y malagueñas. Después de unos meses de descanso en los que la única preocupación que había era disfrutar, llega septiembre con su “y ahora a perder todo lo que hemos ganado durante estas vacaciones”.

Los gimnasios de Málaga se han preparado para recibir a todo este nuevo público, y no tan nuevo, que se anima con el principio de septiembre, que para algunos se siente como el principio real del año, a apuntarse al gimnasio bien para perder esos kilos de más o simplemente para generar una rutina.

Gimnasio Dino

Gimnasio Dino es el gimnasio más veterano de Málaga. Ennio Chemes fue su fundador en 1967 y ahora está a cargo de su hijo Dino Chemes, el cual lleva trabajando en el mismo desde los 13 años y ahora lo dirige.

“Nosotros ofrecemos sala de musculación,peso libre,sala de piernas con más de 21 máquinas y cardiovascular muy completa, asesoramiento gratuito de rutinas, dietas y seguimiento personalizado sin coste. Además, no cobramos matrícula, ni la cuota en caso de que no venga a entrenar”, ha explicado Dino Chemes. “Nuestros precios varían dependiendo los miembros de familiares que vengan...desde 25 euros por miembro, hasta 40 euros, y también ofrecemos pagos trimestrales”. Además, durante el periodo de las navidades, suelen regalar camiseta y toalla a los clientes.

El perfil de cliente que reciben es muy variado ya que van desde muchachos jóvenes hasta personas de mediana edad que buscan “un trato profesional y cercano”.

Con la pandemia, este negocio tuvo que cerrar, pero empezó a funcionar a pleno rendimiento desde el mismo momento en el que la gente pudo ir de nuevo a los gimnasios. “La gente tenía muchas ganas de entrenar y estaban cansados y aburridos de entrenar en sus casas. Volvieron mis clientes, más clientes de otros centros que aun sus gimnasios estaban cerrados”, ha señalado. “Septiembre es, posiblemente, junto con diciembre y enero, los peores meses para mí, ya que comienzan los colegios y esto supone un gasto muy grande. Lo que hace es quitar cosas no necesarias de la economía de una casa, que en este caso es la cuota del gimnasio”.

“Para nosotros, el cliente no es un número de cuenta bancaria, se le explica desde el primer día los ejercicios para que aprendan, no se lesionen y le aclaramos dudas, ya que nuestro personal está altamente cualificado”, ha añadido Dino Chemes. “Si buscan un gimnasio limpio, ordenado y con un ambiente familiar y profesional, más de 50 años nos avalan”.

Synergym

Synergym comenzó su actividad en Málaga en 2014 y es una de las marcas que más se han expandido en la capital. La pandemia hizo que su plan de expansión se frenase, pero esto no ha sido suficiente para paralizar su actividad. “Empezamos a retomar nuestra actividad al 100% justo cuando se quitaron las mascarillas en los clubes”, ha comentado Carola Storto, directora de marketing de Synergym.

“Este verano nosotros hemos seguido manteniendo el crecimiento que hemos tenido en el último año así que no hemos tenido sorpresas ni negativas ni positivas”, ha acotado Carola.

“Nuestro sector es muy cíclico y siempre funciona igual. Hay momentos en el año, incluidos los de la pandemia, en los que son septiembre y enero, que son los momentos donde la gente retoma el cuidarse y subimos de clientela”, ha añadido Carola. “Sí que es verdad que cada vez se apunta más gente joven, pero nosotros tenemos un rango muy grande en cuanto a nuestro perfil ya que no solo tenemos zona de gimnasio, sino que organizamos actividades guiadas como zumba, GAP, Pilates, Yoga, Entrenamiento Funcional…que hacen que vengan más tipo de personas”.

En cuanto a la tarifa que tienen, depende de la ciudad y del club, pero oscila entre los 19,99 euros y los 29,99 euros al mes. “Con respecto a esto somos de los pocos que no tienen permanencia y es algo que nos diferencia”, ha concluido Carola.

24 Fit Beach

24 Fit Beach es una nueva forma de hacer deporte. El administrador, Pablo Cascón, que también es entrenador, define su actividad como entrenamiento funcional: “Extrapolamos movimientos que haces en tu vida diaria con el deporte para ayudarte a que estés más ágil como bien puede ser sentarse, agacharse o tirar de algo”. Además, tienen colaboraciones como: pilates, yoga, bailes latinos que ahora mismo está en standby, y calistenia.

“Nosotros sí que hemos notado una subida de clientes a finales de agosto. Al hacer cosas al aire libre y tener una dinámica distinta a un gimnasio es verdad que la gente se anima mucho más”, ha aclarado Pablo Cascón. “El perfil de cliente que tenemos es aquel que ha ido a un gimnasio convencional y se ha aburrido. El hecho de tener un entrenador que esté pendiente de que hagas bien los ejercicios y que se encargue de organizarlos hace mucho”.

24 Fit Beach tiene 6 ubicaciones repartidas, de este a oeste, de La Cala del Moral hasta Alhaurín de la Torre. Los precios son de 34 y 38 euros mensuales en los que se incluyen 2 o 3 sesiones al mes con entrenador personal. “Justo antes de la pandemia teníamos 67 alumnos y subimos de nuevo a junio a 64. A partir de ahí, hemos seguido sumando. En 2021 teníamos 197 alumnos a lo largo del año. Desde que empezamos hasta la pandemia habíamos tenido un aumento progresivo y en un año subimos casi a 200 personas. Este agosto hemos estado en 100 socios y al final piensa que a más gente haya en temporada alta, más personas tengo en temporada baja”, ha añadido.

“Quien quiera está invitado a probar sin compromiso y si no te has encontrado con esta forma de hacer deporte o te aburrías en el gimnasio te animaría porque no serias ni la primera ni la última persona que incluso no le gusta el deporte, pero que se ha animado y se han quedado”, ha concluido Pablo.

Gym Krono

Gym Krono es un gimnasio que se encuentra en Colonia Santa Inés. Abrió en 2003 y el único periodo en el que pararon su actividad fue durante la pandemia. “Los mayores de 60 empezaron a no venir, primero por precaución y ahora ya porque el entrenamiento no entra en su vida. Sin embargo, sí es verdad que tenemos ahora bastante público joven.

"Empezamos a funcionar más bien en 2021, fue un año un poco raro y a partir de ahí no es que haya vuelto a la normalidad, pero se apuntó mucha gente que había hecho gimnasia por el ordenador y por las redes sociales. Fue una cosa motivante lo definiría yo. Eso ha sido un cambio muy bueno para nosotros”, ha señalado José Luis Carretero López, gerente y monitor del gimnasio.

“Una de las cosas que hemos implementado después de la pandemia es que ahora los pagos los hacemos de mes a mes. En cuanto a atención al cliente, también hacemos precio especial de los días que va a venir para poder afianzar al cliente” ha agregado. “El precio es de 33 euros sin matrícula. Lo que sí hago es que si nos metemos en el mes bajo el precio del mes, como te he dicho antes. Voy acomodando el precio para que la gente tenga un precio lógico. Si hay puentes por ejemplo también suelo hacer ofertas. Todo esto se basa en la confianza en el cliente”.

Uno de los grandes cambios que hizo este gimnasio tras la pandemia fue la eliminación de las clases colectivas ya que “suponían mucha competencia con los gimnasios grandes”. Para contrarrestar esta falta de público, que ya empezaron a perder tras la pandemia, el gimnasio incluyó más máquinas de pesas.

“Han venido más chicas a raíz del confinamiento, de hecho, la mitad de los clientes que tengo ya son muchachas. La mayoría vienen guiada por las aplicaciones o las redes sociales, que han ido siguiendo durante la pandemia y ahora que ha acabado han venido a apuntarse para poder seguir" ha comentado José Luis Carretero. "Son sobre todo jóvenes que buscan entrenamiento de peso en las máquinas”.

“El verano me ha afectado porque he hecho una obra para mejorar los vestuarios, así que tuve que cerrar un mes y eso se ha notado. Pero a fin de cuentas ha sido un cambio que va a llevar a una mejora”, ha agregado. “Todavía no hemos notado el aumento en sí porque nosotros nos nutrimos más de los estudiantes universitarios. Ahora en septiembre lo que hay son recuperaciones así que nuestro público objetivo por así decirlo aún no ha llegado. En octubre es cuando nosotros notamos el cambio”.

Gym Núñez

Gym Núñez abrió sus puertas hace 31 años y fue el primer gimnasio fitness que abrió en Málaga porque la mayoría se dedicaban al culturismo. “La pandemia nos destrozó a todos pero el sector del gimnasio fue uno de los más machacados. A eso le sumas que se suponía que íbamos a tener ayuda del Gobierno, y fue ínfima. No nos daba ni para pagar la Seguridad Social de uno de nuestros trabajadores y nosotros tenemos aquí cinco”, ha añadido Rafael Núñez Carrasco, gerente del gimnasio. “Este año es cuando empezamos a trabajar bien por así decirlo. El año pasado, entre las mascarillas y el resto de restricciones, no es que se pueda decir que hayamos tenido una actividad normal”.

Este es uno de los gimnasios más completos que hay en Málaga, ya que, menos piscina, ofrecen todos lo servicio que se pueden esperar de un gimnasio. Cuentan con tres salas de actividades dirigidas y una parte de máquinas y cardio. Aquí cuenta con dos precios distintos: la sala de musculación suele ser 30 euros, y si se incluyen las actividades serían 38 euros al mes. “Puedes entrar a todas las salas, el tiempo que quieras y los días que necesites. No tenemos límite de días ni de actividades. Lo único que no abrimos ni sábado por las tardes ni domingos”, ha añadido Rafael Núñez.

“Sí que hemos notado que la cosa se ha ido normalizando. Aún faltan muchos clientes por ver, pero sí que es verdad que agosto que es el peor mes que hay para los gimnasios no ha sido malo. Ahora que empiezan las clases es cuando empieza nuestra temporada fuerte”, ha agregado.

El perfil de clientes que tiene este gimnasio es cliente fiel de una edad media-alta y son, sobre todo, vecinos de la barriada.

La vuelta a la rutina se ha hecho eco en los malagueños y malagueñas y una forma de hacerla visible ha sido volver al gym para retomar los hábitos que tenían antes de las vacaciones de verano.

O2 Centro Wellness El Perchel

El centro deportivo O2 Centro Wellness El Perchel es uno de los más exclusivos de la ciudad. Con una amplia oferta de actividades dirigidas, dinamizaciones en sala y entrenamiento en agua, el objetivo es acercar a sus clientes un estilo de vida saludable creando rutinas y asesorando en diferentes ámbitos. "Si nos dejas ayudarte, prometemos cambiar tu vida", es su eslogan.

Aunque José Manuel Núñez, gerente del centro, reconoce que con la llegada de la pandemia muchos clientes decidieron borrarse, ya están acercándose a cifras de clientes que tenían en 2019. "Desde que la normativa con respecto al Covid-19 se estabilizó, cada mes estamos creciendo", asegura.

Con el fin de seguir progresando y ofrecer una mayor variedad a sus clientes, Núñez cuenta que el año pasado lanzaron un concepto 360º, cuyo mensaje es "cuidar de tu bienestar" en tres ámbitos posibles: indoor, outdoor y en casa. "Ofrecemos, además de la sala de fitness y musculación, muchas actividades dirigidas en el interior, pistas donde poder practicar papel, así como una zona de entrenamientos en el exterior, y una plataforma de clases exclusivas online para poder entrenar desde casa. Cada mes vamos subiendo vídeos nuevos de nuestros entrenadores, es de uso exclusivo para nuestros socios y está incluido en la cuota", explica.

O2 Centro Wellness tiene varias tarifas y, además, cuenta con una plan de fidelización. Por ello, el gerente del centro indica que "no están teniendo un pico tan elevado como la mayoría de gimnasios con el fin del verano". No obstante, confiesa que, cuando llega septiembre, "siempre se nota en los clientes las ganas de volver a cuidarse con más empeño".