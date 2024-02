"Aarón Ochoa me recuerda a Gavi"

David Larrubia pasé este pasado lunes por los micrófonos de 'Área Malguista' y tuvo muy buenas palabras para sus compañeros nuevos y antiguos, pero la mejor parte la recibieron los jóvenes de categorías inferiores, que está derribando el muro de acceder al primer equipo, al igual que él lo hizo durante la campaña de las 18 fichas profesionales, aunque después haya pasado una atapa de cesiones para estar preparado del todo para el salto definitivo.

El mediapunta tuvo unas palabras generales sobre los defensas antes de entrar algo más en materia sobre su parecer de cada uno de los demás de forma más específica: "La verdad que los conozco ya bien y han dado lo que se suponía que iban a dar. Moussa es verdad que sorprende porque sin jugar sale y hace dos partidos. El entrenador ha dicho que Moussa y Murillo están increíbles. Creo que ellos han dado un paso adelante increíble".

Después de esto, habló sobre Izan Merino, que es el que más instalado está en el primer equipo, y también de Cordero y del internacional irlandés Sub 17 Aarón Ochoa: "Izan ya está siempre con nosotros. Aarón se ha ido ahora unos días. Cordero con el filial marca cada fin de semana. Ochoa me sorprendió una barbaridad que con esa edad tenga esa inconsciencia y tiene muchas cualidades para ser un gran futbolista". Además de esto, también quiso comentar un parecido del hispanoirlandés con uno de los futbolistas actuales del FC Barcelona: "Ochoa me recuerda mucho a Gavi, porque va a todas sin importarle quién esté delante".

Por último, Larrubia mostró que intenta apoyar al conjunto de Funes cada vez que puede: "Intento ir a los partidos de la Federación cuando no coinciden. Cordero no tiene una cualidad específica, pero sabe interpretar muy bien el partido y tiene mucho gol".