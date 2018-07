Abeledo, sin oferta del Málaga antes de salir cedido

Ignacio Abeledo está vinculado al Málaga hasta 2019. Al canterano le queda un año de contrato ligado al club blanquiazul pero éste no se plantea su renovación. Al menos, aún no ha contactado con sus agentes para ofrecerla. No es la intención de la dirección deportiva, liderada por Caminero, la de contar con el onubense de 22 años. No ha hecho la pretemporada con el primer equipo y es parte de las negociaciones entre Málaga y Gimnàstic de Tarragona por el portero Stole Dimitrievski. Abeledo entraría en la operación en forma de cesión para los catalanes y, al no renovar, acabaría su contrato en las filas de los granas siendo libre de negociar con los tarraconenses u otro equipo en julio.

El jugador completó una gran temporada la pasada campaña con el Atlético Malagueño. Fue uno de los líderes capitales del cuadro que entrenaron por fases Manel Ruano y Dely Valdés. Para ambos técnicos fue indiscutible el extremo que alcanzó las 20 dianas en 32 partidos -27 como titular-. Era de esperar que el canterano fuera uno de los elegidos para hacer la pretemporada con el primer equipo pero el club no lo ha considerado así. El jugador está a las órdenes de Dely Valdés con el filial, que ya prepara su desembarco en la división de bronce con un alto número de efectivos.