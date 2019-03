Adrián González fue protagonista del partido, pero esta vez en tono negativo en el Málaga-Sporting. Cometió un ingenuo penalti, impropio de un jugador de su experiencia, que originó el 0-1 del Sporting. Adrián habló en los micrófonos de Gol.

"No teníamos otro pensamiento que no fuera ganar. Se han puesto delante con un penalti que he hecho, no nos habían hecho nada de peligro hasta entonces. Hemos ido a remolque, hemos podido empatar y pudimos ganar", decía el jugador madrileño.

"No habían hecho nada para ponerse por delante y eso ha hecho que fuera un partido de áreas", decía el centrocampista, que admitía que "nos cuesta sacar partidos en casa, pero hay cinco más en casa y hay que seguir sumando".