Adrián López, una despedida temporal forzada

Nuevo revés en el Málaga CF. Esta vez en la base de la entidad de la Costa del Sol porque sucede en la cantera y más específicamente en el Atlético Malagueño, porque Adrián López se despide temporalmente del fútbol por problemas de salud, que tampoco termina de concretar en su publicación difundida en la red social 'Instagram'.

El atacante sí que especifica que todo este llega derivado de los resultados de unas pruebas médicas que no salieron de la mejor forma posible y que esto le obligará a estar alejado de los terrenos de juego por un tiempo, aunque no tendrá la certeza de poder regresar, pero que sus esfuerzos se centrarán en poder volver a lo que más le gusta, el fútbol. Tras esto, agradeció el apoyo de los que se habían preocupado por él y prometió regresar más fuerte que nunca a las canchas.

Comunicado oficial del jugador

"Hola Malaguistas, amigos, familia.Quería compartir con vosotros una noticia personal, una noticia la cual es dura de compartir con todos ustedes.Hace unos días me hicieron unas pruebas médicas y no salieron de la mejor forma, tendré que estar un tiempo inactivo de lo que más me gusta hacer. Ahora mismo no sé si volveré a pisar un terreno de juego porque lo más importante es la salud, pero sé que lo intentaré con todas mis fuerzas, ganas y entregaré todo de mí para volver a disfrutar de mi pasión.Es un momento duro y cuesta asimilarlo, pero no dejaré de luchar contra este contratiempo que la vida me ha puesto en el camino.¡Daros las gracias a los que ya os habéis preocupado por mí y a los que lo harán, todos sumáis ahora y vuestro apoyo me hace más fuerte!¡Volveré, y volveré más fuerte que nunca!Un fuerte abrazo, pronto nos vemos".