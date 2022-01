Adrián, rumbo al Fuenlabrada con Pellicer

El ex malaguista Adrián González se desvinculó del Zaragoza y queda libre para firmar por el Fuenlabrada, donde estará a las órdenes del también ex entrenador malaguista Sergio Pellicer. Adrián no estaba contando en los planes de JIM en el Zaragoza, donde no ha tenido una estancia muy productiva tras salir del Málaga hace año y medio. El equipo madrileño pelea por lograr evitar el descenso a Segunda B. Miguel Melgar, director deportivo azulón, reconoció el interés por el futbolista ayer: "Fue un jugador que ya quisimos hace dos años y ahora volvemos a estar atentos a esa oportunidad de mercado".