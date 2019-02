Adrián: "El empate en parte ha sido nuestra culpa"

Nada más finalizar el encuentro entre el Málaga y el Almería, Adrián fue el encargado de hacer las primera valoración sobre el empate en el derbi andaluz. "Sí, es un mazazo. El empate en parte ha sido nuestra culpa, nos metimos atrás sin mantener la posesión y ellos empezaron a tener ocasiones hasta que ha entrado", explicó el madrileño a Gol.

El autor del tanto malaguista hizo autocrítica: "No hemos sabido mantener la posesión. Hemos perdido muchos balones tras recuperación, lo que nos impidió desplegarnos en el campo". Sin embargo, Adrián negó que la segunda parte de los malaguistas fuera una cuestión de confianza por ir ganando: "Confianza no, simplemente que no hemos jugado la segunda mitad como teníamos que hacer y lo pagamos". Por último, el centrocampista madrileño habló sobre su tanto: "Es un gol agridulce, ya que quería ganar. Cuando marcas es positivo, pero si ganas es mucho mejor".