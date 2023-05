Adriano Gómez y Víctor Maestra (Málaga CF), campeones de España sub 12 con Andalucía

La selección andaluza sub 12 masculina se proclamó Campeona de España al superar a la Comunidad Valenciana en la tanda de penaltis. Los chicos de José Burgos y Antonio Macías dieron el paso a la final al vencer a la Selección Madrileña por 2-3 y remontando, además, un 2-1 que favoreció por momentos a la anfitriona. Forman parte del equipo dos jugadores del Málaga, Adriano Gómez y Víctor Maestra, que fue uno de los mejores jugadores del torneo, marcando cinco goles.

La Final para los andaluces se puso pronto a favor gracias al gol de Tiago en el primer minuto de juego. En el 4’, un mal rechace de la defensa valenciana provocó que Maestra recuperara la pelota cerca del área y no dudó en cruzar el remate y poner tierra de por medio, 2-0. Todo hacía presagiar que iba a ser una Final cómoda para los andaluces, pero nada más lejos de la realidad. Cerca del minuto 18 de partido, Zaka aprovechó un saque de banda que fue medio gol.

La Selección Andaluza sub 12 femenina concluyó el Campeonato de España como subcampeona tras caer por 0-3 ante Cataluña. Las jugadoras de Kike Barroso, Pedro Muro y Javier Bermúdez consiguieron doblegar a Galicia por 0-1 en Semis y presentarse en la final gracias al solitario tanto de Rocío Tijerín. En la Final, esperaba Cataluña, que fue la única Selección que puso contra las cuerdas a las andaluzas en Fase de Grupos. El duelo en Las Rozas se avecinaba con mucho ritmo y así resultó. Las catalanas consiguieron llevarse la victoria y, por ende, el Campeonato, superando a una Andalucía que sufrió a balón parado. El primer tanto para el combinado catalán llegó tras un saque de falta que se coló en la meta de Cristina. El esférico pasó raseado por debajo de la barrera para abrir la lata en favor de Cataluña en el 9’ de la primera mitad. Un contragolpe letal que acabó Lucía Carrillo supuso el tanto de la tranquilidad una vez superado el ecuador del primer tiempo. También Carrillo se encargó de materializar un centro al segundo palo tras el lanzamiento de una falta lateral. A 12’ para el final, las de Jaume Comellas consiguieron sentenciar el encuentro para alzarse el título de Campeonas de España sub 12 femenino.