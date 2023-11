El jeque Al-Thani se pone exigente con el Málaga CF: "Que sea el último empate y empecemos a ganar"

El jeque Al-Thani sigue dejando algunas píldoras de estar al día de la actualidad de lo que sucede con el Málaga. El todavía presidente aguarda el fin de la instrucción y que se ponga fecha definitivamente al juicio por los supuestos delitos que cometió en su etapa al frente del club malagueño, que comenzara allá por 2010. Aunque desde febrero de 2020 el club está intervenido judicialmente y con José María Muñoz al frente.

"Muchas gracias por apoyo al equipo, aficionados, fuera de casa y a los que fueron allí. Creo que el equipo no lució bien en el partido, pero un punto a domicilio es siempre mejor que perder, deseo que este sea el último empate y empecemos a ganar. Siempre confiamos en el cuerpo técnico y jugadores para conseguir buenos resultados. Volveremos pronto, volveremos", decía Al-Thani en su red social predilecta, X, antes conocida como Twitter.

El valor del club con el equipo en Primera RFEF es obviamente más bajo que en las categorías superiores en las que el club había estado en las últimas temporadas, pero el dirigente cataría no ha dejado de mostrar constantemente su intención de no desprenderse de un club que posee desde hace ya más de 13 años y cuyo futuro depende de lo que decida la justicia en los próximos meses. Se aguarda la desjudicialización para que se puede invertir y hacer una gestión lógica según el mercado. Al-Thani está pendiente.

Thank you very much for the dear team Fans @MalagaCF of the team away from home and those who went there I think the team did not look good in the match todaybut one poent from away more better than lose I wish this the last DrawAnd start wining Always we trust the… https://t.co/Xy6V51aBdQ